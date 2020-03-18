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Özersay alınan kararları açıkladı .İşte yeni bakanlar kurulu kararları

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Özersay alınan kararları açıkladı .İşte yeni bakanlar kurulu kararları
Özersay alınan kararları açıkladı .İşte yeni bakanlar kurulu kararları

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay , olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

İşte kararlar:

-Sağlık nedenleriyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’e geçilmesi durumunda, sağlık durumları çerçevesinde ‘evde karantina’ değerlendirilebilecek.
-Tedavi maksatlı yurtdışına gidilmişse, evde karantinayı ‘istisnai’ olarak değerlendireceğiz.
-Pile’de yaşayanlara içim bir muafiyet vardır.
-Bu muafiyet de geçici olarak kaldırıldı. Pileliler de Kuzey’e geçtikleri takdirde merkezi karantinaya tabi olacak.
-Market, kasap ve eczanelerde sıvı dezenfektan zorunluluğu ve 2 metre mesafe kuralı geçerli olacak.
-Tezgahtarların maske ve eldiven takma zorunluluğu olacak
-Tezgahtarlar maske ve eldivenlerini iki saatte bir değiştirilecek.
-Belediyeler bu kuralların uygulanmasında sorumlu olacak, uymayanları kapatabileceklerdir.

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