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Özersay: Allah kerim mantığı birkaç ay sonra yeni maaş krizlerine yaşayabileceğimizi gösteriyor

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ‘gayrimeşru hükümetin’ geçen hafta yapılan maaş ödemelerinin belediyelerin kaynaklarından yapıldığını belirterek, belediyelerin kendi çalışanına aynı oranda hayat pahalılığı ödemek zorunda
Özersay: Allah kerim mantığı birkaç ay sonra yeni maaş krizlerine yaşayabileceğimizi gösteriyor

olduğunu kaydederek, belediyelerin ödemeleri nasıl yapacağını sordu. Özersay, plansız programsız yapılan bu işlemin ilerleyen zamanlarda maaş krizlerine yol açabileceğini belirtti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ‘gayrimeşru hükümetin’ geçen hafta maaş ödemelerinin hangi kaynaktan yapıldığına açıklık getirmediğini ifade ederek, eski Maliye Bakanı Sunat Atun’un açıklamasına yer vererek, “Belediyelerin alacağı kaynak geciktirildi ve hayat pahalılığı maaşlara kesintisiz yansıtıldı.” açıklamasına yer verdi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Belediyeler için ayrılan kaynaktan aktarıldı, aktarılmasına da kendi çalışanına aynı oranda hayat pahalılığı ödemek zorunda olan belediyeler ne yapacak? Bir plan, program, hesap kitap olmaksızın bu ayı geciktirelim de gelen ay Allah kerim mantığı birkaç ay sonra yeni maaş krizlerine yaşayabileceğimizi gösteriyor. Guduru gidiliyor, guduru.”

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