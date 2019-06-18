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Özersay - Anastasiadis buluşmasının sosyal içerikli olduğunu söyledi

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Özersay: “Sosyal içerikli bir buluşmanın bu noktaya çekilmesi üzücüdür”
Özersay - Anastasiadis buluşmasının sosyal içerikli olduğunu söyledi

Bakanlar Kurulu devam ederken Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay basına açıklamalarda bulundu.

Özersay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada kendisinin Rum lider Anastasiadis ile yaptığı görüşmeye tepki gösterildiğini anımsatarak bunun yanlış bir tutum olduğunu belirtti.

Anastasiadis’in evinde eşi ile birlikte yemek yediklerini ifade eden Özersay, yemek öncesinde ve sonrasında Bakanlar Kuruluna ve Başbakan’a konuyla ilgili bilgi aktardığını açıkladı.

Özersay “sosyal içerikli bir etkinliğe bu şekilde tepki gösterilmesi beni üzmüştür. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı AKEL lideri ile sosyal bir etkinlikte bir araya geldiğinde bu ülkenin Dışişleri Bakanı olarak bana bilgi verilmedi. Guterres belgesinin anlaşma metni olarak taraflara sunulduğunu, karşılıklı haritalar sunulduğunu da biz başka kanaldan öğrendik. Bunlardan Hükümetin haberi olmadı. Sosyal içerikli bir görüşmeden bu denli sitemde bulunmak beni üzmüştür. Bir başka konu ise Sayın Cumhurbaşkanının olayın aslını öğrenmek için benim yerime Başbakanı araması ve sanki gizlenmiş bir şey ortaya çıkarılmış havası yaratılması doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

Başbakan yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bazı sonuçların gayrı resmi temaslarda ortaya çıktığına dikkat çekerek suçuluların karşılıklı iadesini buna örnek gösterdi.

(BRT)

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