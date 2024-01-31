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Özersay: Ani ölümler araştırılmalı

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay son günlerde “pıhtı atması/emboli atması” gerekçesiyle yaşanan ani ölümlerin Sağlık Bakanlığı tarafından araştırılması ve bu konuda halka bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.
Özersay: Ani ölümler araştırılmalı

Özersay açıklamasında “Pandemi ertesinde basına yansıyan ve Halk arasında konuşulan ani, beklenmedik ve özellikle genç yaştaki ölümlerdeki artışın ne kadarı covide yakalananlarda virüsün bıraktığı hasar, ne kadarı aşılarla bağlantılıdır veya aşılarla bağlantılı bir yanı var mıdır gibi soruların yanıtlanması gerekmektedir. Çünkü böyle bir ortamda vatandaşlara yeniden gidip aşı olmaları çağrısı yapılıyor ve vatandaşlar haklı olarak tereddüt ediyor.” ifadelerini kullandı.

Özersay, pandemi ertesinde özellikle genç yaşta çok sayıda insanın ani ve beklenmedik şekilde hayata veda ettiğinin gözlemlendiğini ancak bu konuda bilimsel verilere dayalı olarak değerlendirme yapılmasının şart olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda pandemi ertesindeki döneme ilişkin olarak sahip olduğu istatistikleri kamuoyu ile paylaşmasının, uzmanlardan oluşacak bir ekip kurarak özellikle “pıhtı atması” ve benzeri nedenlerle hayatını kaybedenler konusunda bir araştırma yapmasının önemine dikkat çekti.

Özersay “Tecrübeli doktorlarımız zaman zaman bu konularda gözlemlerini paylaşıyorlar ancak daha merkezi bir şekilde Sağlık Bakanlığı verileri bir araya getirerek büyük resme bakmalı ve bu konuda kamuoyuna da bilgi vermelidir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

-Bilimsel veri olmazsa soru işaretleri giderilemez
 

Bilimsel verinin ve bunun da anlamlı şekilde kamuoyu ile paylaşılmasının önemine dikkat çeken Özersay “Sağlık Bakanlığı bu konularda daha şeffaf olmalıdır. Bilimsel veri olmazsa soru işaretleri giderilemez. Bu yaşananların ne kadarı covide yakalananlarda virüsün bıraktığı hasar, ne kadarı aşılarla bağlantılıdır veya aşılarla bağlantılı bir yanı var mıdır gibi soruların yanıtlanması gerekmektedir. Çünkü böyle bir ortamda vatandaşlara yeniden gidip aşı olmaları çağrısı yapılıyor ve vatandaşlar haklı olarak tereddüt ediyor.” ifadelerini kullandı.

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