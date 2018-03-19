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Özersay Ankara yolcusu

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın Türkiye Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Özersay Ankara yolcusu

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Ziyaret çerçevesinde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Özersay’a, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, Siyasi İşler Müdürü Gizem Alpman ile 1. Sekreter Sonat Altuğ eşlik edecek.

Bilindiği üzere Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay geçtiğimiz hafta Ankara’ya resmi ziyarette bulunmuş ancak Almanya’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirilememişti.

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