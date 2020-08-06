Özersay: “Ankara’da ziyarete katılanlara yüklenmedim”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün yapılan Ankara ziyaretlerini değerlendirdi.

Hakikat TV'de yayınlanan, "Günaydın Hakikat" adlı programın konuğu olan ve zamanlama itibariyle ziyareti doğru bulmadığını, o nedenle katılmadığını belirten Özersay, “Normalde zaten diyaloğa her zaman açık olduğumuzu belirttik” ifadelerini kullandı.

Bu ziyarete katılanlara da yüklenmediğini, pek fazla bu konuyu konuşmadığını vurgulayan Kudret Özersay, “Benim duruşum çok nettir; Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemlidir, ama doğru bulmadığımız bir şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir” şeklinde konuştu.

Geçmişte yaşanılan bazı kötü tecrübelerin, bazı konularda karşılıklı olarak saygıyı akıllara getirdiğinin altını çizen Özersay, “Bu tür ziyaretlerde içerik anlamında bir şey olmasa da farklı yorumlara neden olabiliyor” değerlendirmesini yaptı.