Özersay: “Ara seçim yanlıştır” dediler oy birliği ile ara seçim kararı aldılar.”

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay: “Ara seçim yanlıştır” dediler ama hükümet-muhalefet oy birliği ile ara seçim kararı aldılar.” dedi.

BRT’de “Burası Önemli” isimli programa katılan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Programda bir milletvekili için yapılacak olan ara seçimi Halkın Partisi olarak doğru bulmadıklarını ve ülkenin ihtiyacının "gayrimeşru hükümeti" sonlandıracak bir erken seçim olduğunu vurgulayan HP lideri Kudret Özersay “Kendileri de çok iyi biliyorlar ki bu ara seçimin yapılması zorunlu değildi, Anayasaya göre bir çıkış yolu vardı. Madem ki hem UBP-DP ve YDP, hem de ana muhalefet partisi CTP bir vekil için ara seçim yapılmasını doğru bulmuyorlar o zaman neden oy birliği ile bu seçimin yapılmasına karar verdiler?” diye sordu. Özersay “Bu ara seçim ana muhalefetle gayrimeşru hükümetin aldığı ortak kararla yapılacaktır. Madem ki ciddi bir masraf olacak, madem ki doğru değil o zaman tek bir vekil için ara seçim yapmayın, niye yapıyorsunuz?” sorusunu sordu.

-“Takıyye yapıyorlar, samimiyseler Anayasayı öne sürmezler”

Bir vekil için ara seçim yapılmasının anayasal zorunluluk olduğunu söyleyenlerin de takıyye yaptıklarını vurgulayan Özersay “Samimiyseler Anayasayı öne sürmezler. Madem ki Anayasaya uymaya bu kadar kıymet veriyordunuz neden Sayın Tatar cumhurbaşkanı seçilince boşalan milletvekilliği için o zaman ara seçim yapmadınız? O zaman da Anayasaya göre yapmanız gerekiyordu ve yapmadınız. Aynı şekilde geçen yıl Anayasaya göre belediye seçimlerini haziran ayında yapmanız gerekiyordu ama Anayasayı yok saydınız ve seçimi aralıkta yaptınız. Anayasa şimdi mi önemli oldu? Herkes işine geldiği zaman mı Anayasayı dikkate alacak?” diye sordu. Özersay “samimiyseler Anayasayı ileri sürmezler, samimiyseler Anayasaya uygun olarak önümüzdeki bir yıl içerisinde erken seçim yapılması yönünde karar alırlar ve ülkeyi tek bir vekil için ara seçime götürmezler. Üstelik bunu da Anayasaya uygun davranarak yapmış olurlar. Eğer samimiyseniz bir yıl içerisinde erken seçim kararı almanız gerekirdi. Ne ana muhalefet hükümeti buna zorladı ne de hükümet bununla ilgili bir adım attı. Sonuç olarak bu seçimi yapmak gayrimeşru hükümetle, muhalefetin ortak tercihi oldu.” ifadelerini kullandı.

-“Devletin bağımsızlığını koruyacağım diye yemin edip, bağımsızlığa gölge düşüren gayrimeşru hükümete göz yumamazsınız”

Özersay, “Devletin bağımsızlığını koruyacağım diye yemin edip, bağımsızlığa gölge düşüremezsiniz.” dedi.

Ortada devletin bağımsızlığına gölge düşürecek şekilde halk iradesi yok sayılarak kurulmuş gayrimeşru bir hükümet olduğunu ve bunun bir demokrasi ayıbı teşkil ettiğini iddia eden Kudret Özersay, “Gayrimeşru hükümetin varlığıyla sebep olduğu bu demokrasi ayıbının üstü örtülmeye çalışılıyor. Nasıl ki UBP’den vekiller istifa ettirilip ÖRP kurdurtulmuş ve CTP-ÖRP hükümeti müdahale ile el altından kurdurtularak demokrasimize kara bir leke sürülmüştü, şimdi de çok benzer bir şey yapılmaktadır. O dönemde nasıl ki UBP ve DP bu müdahaleye tepki koyarak Meclis boykotu kararı almıştı ve Meclis toplantılarına katılmamıştı, şimdi de Halkın Partisi gayrimeşru yoldan kurdurulan bu hükümete tepki göstererek sine-i millet kararı almıştır. Nasıl ki geçmişte CTP, TKP ve Yeni Doğuş sine-i millet kararı alıp seçime müdahaleyi gerekçe gösterip Meclis’ten çekilmişti, şimdi de Halkın Partisi bu duruşu sergileyip bu gayrimeşru hükümetle Meclis’te hiçbir şey yokmuş gibi yapıp çalışmayı kabul etmeyip sine-i millet kararı almıştır. Herkese bu geçmişi de hatırlatırız” dedi.

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay “Bir milletvekili seçip orayı doldursanız bile bu ayıbı bu seçimle örtemeyeceksiniz. Bir kere daha hatırlatıyorum ki yemin edecek olan milletvekili eğer kendisiyle ve edeceği yeminle barışık olacaksa bugünkü gayrimeşru hükümetle o Meclis’te çalışmayı kabul etmemelidir. Bu şekilde hükümet kurulacak, halk iradesi sıfırla çarpılacak ve ondan sonra da diyeceksiniz ki devlet bağımsızdır. Bir devlet sahibi olduğumuza ve Türkiye’den bağımsız olduğumuza kimi inandıracaksınız? Bunu herkese hatırlatmak istiyorum. Kendi içimizde tutarlı olacaksak bu gayrimeşru hükümet olgusuna bir an önce son vermek zorundayız çünkü bu bir demokrasi ayıbıdır.” dedi.