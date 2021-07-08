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Özersay: Arıklı ihale sürecini etkilemeye çalışarak, MİK'i itibarsızlaştırıyor

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"İhale süreci devam ederken Bakan çıkıp “ihaleyi filan firma alacak” diye açıklıyor, düşünebiliyor musunuz?"
Özersay: Arıklı ihale sürecini etkilemeye çalışarak, MİK'i itibarsızlaştırıyor

İşte açıklama;

İhale süreci devam ederken Bakan çıkıp “ihaleyi filan firma alacak” diye açıklıyor, düşünebiliyor musunuz? Henüz ihale süreci bitmeden Bakan Erhan Arıklı adeta ihale sürecini ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR, MÜDAHALE etmiş oluyor. Ve günün sonunda Merkezi İhale Komisyonu Bakan’ın açıkladığı firmanın ihaleden elendiğini, evrakları tamam olmadığı için ihaleyi alamadığını duyuruyor. BU şekilde Merkezi İhale Komisyonu adeta itibarsızlaştırılıyor, bir hukuk devleti olmanın gereği ne ise onun TAM TERSİ yapılıyor.

Muhalefet etmek başka şeyler yanında durum tespiti yapmayı da gerektirir ve bu, hafife alınacak bir şey de değildir. Çünkü maalesef demokratik karar süreçleri ve seçim günü geldiğinde başımıza gelenleri, bize yaşatılanları unutan seçmenler de vardır. Bazı şeyleri vatandaşın görmesi, not etmesi ve günü geldiğinde kararını verirken tüm bunları UNUTMADAN değerlendirmesini yapması önemlidir. Aksi halde elimizde kendi kendimizi yönetecek bir devlet de kalmayacak. Buna müsade etmek istemiyorsak, görevdeyken bu şekilde DAVRANMAYANLARLA göreve gelir gelmez bu şekilde DAVRANANLARI aynılaştıran söylemlerden kaçınmalıyız. Çünkü bu kolaya kaçmaktır ve ülkeye fayda sağlamaz, herkesi aynılaştıran söylemi dile getirenleri rahatlatır sadece...

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