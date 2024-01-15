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Özersay Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhine Başsavcılığa suç ihbarında bulunduklarını açıkladı

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HP Genel Başkanı Özersay, Ulaştırma Bakanı Arıklı hakkında mal bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İhlal iddiasını Meclis Başkanlığı'na yönelik de dile getirdi.
Özersay Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhine Başsavcılığa suç ihbarında bulunduklarını açıkladı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay bu sabah “mal varlığındaki önemli değişiklikleri Meclis’e bildirmediği” gerekçesiyle Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile “mal beyanına dair yasayı uygulamayarak diğer milletvekillerinin de suç işlemesine kapıyı araladığı” gerekçesiyle Meclis Başkanlığı aleyhine Başsavcılığa suç ihbarında bulunduklarını açıkladı.

 Özersay yazılı açıklamasında, ilgili yasaya göre tüm milletvekillerinin mal varlıklarının kaynağını, Meclis’e bildirmek zorunda olduğunu kaydetti. Özersay, “Ayrıca aynı yasaya göre yanlış beyan, haksız mal edinme, mal gizleme, yanıltma ve benzeri suçların işlenip işlenmediğini anlamak için yapılması gereken kontrol ve karşılaştırmalar da yapılmamaktadır. Bu Meclis çalışanlarının değil siyasilerin tercihidir ve sorumluluk da siyasilerdedir. Yasa bu zenginliğin kaynağı da Meclis’e bildirilecek demesine, farklı bildirimler arasında karşılaştırma yapılacak demesine rağmen Meclis Başkanlığı yasayı bu şekilde uygulamamaktadır” dedi.

Ülkedeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının tespitinde ve üzerine gidilip araştırılmasında mal beyanlarının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Özersay, “Hukuk devleti olmak istiyorsak yasalara aykırı hareket edilmesine müsaade etmemeliyiz, muhalefet olarak bunun takipçisi olmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasında “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası uyarınca işlenen suçların doğrudan Başsavcılığa ihbar edilmesi gerektiği yazmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Arıklı mal varlığındaki önemli değişiklikleri ilgili yasada belirtilen süre içerisinde Meclis’e bildirmediğini ve bu yoldan yasaya aykırı davrandığını yaptığı açıklamayla kabul etmiştir. Oluşan suç ile ilgili olarak Arıklı aleyhine Başsavcılığa bir suç ihbarında bulunduk. Öte yandan Meclis Başkanlığı’nın şu anda bahse konu yasayı uygulamasında bazı açılardan yasaya aykırı durumlar söz konusudur. Bu bağlamda oluşan suçlarla ilgili olarak da suç ihbarında bulunduk” dedi.

Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası doğru uygulanmadığı ve ihlal edildiği için milletvekillerinin mal varlıklarını saklaması, eksik ya da yalan beyan yapması imkanı yaratıldığı görüşünü ifade eden Özersay şunları kaydetti:

“Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre, mal bildirimleri yapıldığında bu bilgilerin Meclis Başkanlığı tarafından önceki bilgilerle karşılaştırılmaları gerekir. Aynı madde bu ‘karşılaştırma’ gerçeğe aykırı bildirimde bulunulup bulunulmadığının, haksız mal edinip edinmediklerinin, mal kaçırıp kaçırmadıklarının ya da gizleyip gizlemediklerinin tespitini yapmakta en önemli unsurdur”.

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