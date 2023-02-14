  • BIST 4.505,34
  • Altın 1120.42
  • Dolar 18.8341
  • Euro 20.2074
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKASpor müsabakaları ertelendi

Özersay: Asıl mücadele edilmesi gereken şey ahlaksızlık ve cehalettir

» »
Toplumun bazı kesimlerindeki çürümeyle, makamda kalmaya, paraya ve kısa yoldan zengin olmaya tamah eden bir ahlak anlayışıyla, daha doğrusu ahlaksızlıkla ve cehaletle bağlantısı olduğunu görmek zorundayız.
Özersay: Asıl mücadele edilmesi gereken şey ahlaksızlık ve cehalettir

Özersay, "Tüm bu yaşananların hem siyasetteki hem de toplumun bazı kesimlerindeki çürümeyle, makamda kalmaya, paraya ve kısa yoldan zengin olmaya tamah eden bir ahlak anlayışıyla, daha doğrusu ahlaksızlıkla ve cehaletle bağlantısı olduğunu görmek zorundayız.

Asıl mücadele edilmesi gereken şey tam da bu türden bir ahlaksızlık ve cehalettir." dedi.

İşte açıklama;

Yitirdiğimiz pırıl pırıl onca insanımızın, evlatlarımızın yakınlarının acısının ve öfkesinin yanında bizimki ne ki…

Felaketin etkisiyle toplum olarak “inkar” ertesi “öfke” evresindeyiz diyorlar, muhtemelen de haklıdırlar. Ama öyle bile olsa bütün yürek ağrımıza, acımıza ve öfkemize rağmen aklımızla hareket etmek zorundayız. Evet, sorumluluğu olan otel sahiplerinin, müteahhitlerin ve izin makamlarının cezalandırılmasını sağlamalıyız, sağlayacağız da. Üstelik sistem buna engel olmaya kalkarsa, o sistemi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de cezalandırma mücadelesi vermeliyiz.

Öte yandan bilimi hiçe sayıp arazi rantı temelinde siyaset yapanları; bu kesimlerden aldıkları mali destekle siyaseti para ve makam için yapanları; imar planları yapılmasına karşı çıkarak ve bununla övünerek popülizm temelinde siyaset yapanları; deprem tehlikesini hiçe sayacak şekilde yandaş yaratmak ve oy devşirmek maksadıyla imar affı çıkaranları ve maalesef kısa sürede hızlıca zengin olmak, para kazanmak pahasına bu tür siyasilere destek olanları, onların peşinden koşup, onlara alkış tutanları; “bizim arazi değer edecek” diyerek rant siyasetine ortak olanları da unutmamak gerekir. Karşı karşıya olduğumuz hezimet ve yıkımın büyük resminin diğer parçaları bunlardır.

Tüm bu yaşananların hem siyasetteki hem de toplumun bazı kesimlerindeki çürümeyle, makamda kalmaya, paraya ve kısa yoldan zengin olmaya tamah eden bir ahlak anlayışıyla, daha doğrusu AHLAKSIZLIKLA ve CEHALETLE bağlantısı olduğunu görmek zorundayız. Asıl mücadele edilmesi gereken şey tam da bu türden bir ahlaksızlık ve cehalettir.

Ülkemizin geleceği olan o güzel insanlar, evlatlar geri gelmeyecek maalesef. Ancak yitirdiklerimize karşı insan ve memleket sevgisi olan herkesin sorumluluğu toplumsal dayanışma ruhuyla ülkemizin üzerine çöken bu kara bulutları dağıtmak için mücadele etmektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’deki depremde KKTC vatandaşı Hacı Avize’nin hayatını kaybettiği açıklandı14 Şubat 2023 Salı 15:14
  • Metin Feyzioğlu: KKTC, Türkiye’ye deprem nedeniyle en büyük yardımı yapan ülkedir14 Şubat 2023 Salı 15:13
  • Tatar başkanlığında, uzmanların katılımıyla deprem konulu toplantı düzenlendi14 Şubat 2023 Salı 12:59
  • Tunç Adanır, ülkedeki yapı stokunun deprem açısından değerlendirilmesi ile ilgili toplantı düzenleneceğini açıkladı14 Şubat 2023 Salı 12:42
  • DAÜ-SEN'den her kesime önemli uyarılar!14 Şubat 2023 Salı 12:11
  • Acılı baba: Sözüm söz babam, hesabın sorulacak14 Şubat 2023 Salı 11:22
  • Felaketten sonra Lefkoşa'daki Yavru Külliye yeniden tartışılmaya başlandı!14 Şubat 2023 Salı 11:13
  • YKP Uyardı! İmar yasaları ile oynamayın!14 Şubat 2023 Salı 11:04
  • Adıyaman'da enkaz altından 198 saat sonra 18 yaşındaki Muhammed çıkarıldı14 Şubat 2023 Salı 10:58
  • Kıb-Tek açıkladı: Bazı bölgelerde kesinti14 Şubat 2023 Salı 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti