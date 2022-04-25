Özersay: Aynı hükümet kurulursa, ömrü 2 ay olacak

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa katılarak, soruları yanıtladı.

“SUCUOĞLU’NUN SON AÇIKLAMALARININ HEPSİ HAVADA KALDI”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun son açıklamalarının hepsinin havada kaldığını söyledi.

Hükümetin bugün sunulabileceği ifadesinin de havada kalabileceğini söyleyen Özersay, “Şu an protokol yok. Hükümetin ortağı olan siyasi partilerin milletvekilleri de protokolü görmedi. Hükümet zaten ortada yok. Bir bakanı değiştirmeyi beceremeyen hükümet, kendi kendini lav etti ve tekrar kuruluyor.” dedi.