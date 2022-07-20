  • BIST 2.511,06
  • Altın 965.542
  • Dolar 17.5763
  • Euro 18.0052
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Özersay: Aynı onurlu mücadeleyi kendi onurunu ve devletin itibarını hiçe sayanlara karşı vermeliyiz.

» »
Özersay: Aynı onurlu mücadeleyi kendi onurunu ve devletin itibarını hiçe sayanlara karşı vermeliyiz.
Özersay: Aynı onurlu mücadeleyi kendi onurunu ve devletin itibarını hiçe sayanlara karşı vermeliyiz.

İşte açıklama;

Biz Baba bilmedik…48 yıl önce böyle günde ailemizin büyük bölümünü şehit verdik Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde. Onlar tüm şehitler gibi özgürlüğümüz için onurlu ve cesur bir mücadele verdiler. Bugün onların kemiklerini sızlatmamak için aynı onurlu ve cesur mücadeleyi makam, mevki ve menfaat peşine düşüp kendi onurunu ve devletin itibarını hiçe sayanlara karşı vermeliyiz.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Tüm Şehitlerimizi özlem, saygı ve rahmetle anıyorum.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağmur Aydındağ: Destansı mücadelenin kıymetini bilmek zorundayız20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:30
  • Fuat Oktay'dan önemli mesajlar...20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:29
  • 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Değirmenlik’te de kutlandı20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:28
  • Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:53
  • Asgari ücrete üç sendikadan yapılan itirazlar komisyonda değerlendirilecek20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:49
  • Yüksek Mahkeme ilgili yasa uyarınca kurul üyelerini seçti20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:29
  • Maliye Bakanı Sunat Atun 20 Temmuz Barış ve özgürlük mesajı yayımladı20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:14
  • Kıbrıs Türkü’nün 'beyaz önlüklü' kahramanı: Dr. Ayten Salih Berkalp20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:03
  • Meclis Başkanı Töre, 20 Temmuz konukları için resepsiyon verdi20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:02
  • Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti