Özersay: Aynı onurlu mücadeleyi kendi onurunu ve devletin itibarını hiçe sayanlara karşı vermeliyiz.

İşte açıklama;

Biz Baba bilmedik…48 yıl önce böyle günde ailemizin büyük bölümünü şehit verdik Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde. Onlar tüm şehitler gibi özgürlüğümüz için onurlu ve cesur bir mücadele verdiler. Bugün onların kemiklerini sızlatmamak için aynı onurlu ve cesur mücadeleyi makam, mevki ve menfaat peşine düşüp kendi onurunu ve devletin itibarını hiçe sayanlara karşı vermeliyiz.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Tüm Şehitlerimizi özlem, saygı ve rahmetle anıyorum.