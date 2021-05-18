Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, KKTC Anayasası’nın, “Siyasi partilerin Meclis’teki bütün faaliyetlere üye sayıları oranında katılmaları gerektiğini” söylediğini belirterek, hükümetin, dün Meclis’te bir karar aldırıp bir komite kurma yoluna gitmesini eleştirdi.

Özersay, “Azınlık hükümeti muhalefete yargıya başvurmak dahil tüm yolları zorlamaktan başka bir seçenek bırakmıyor” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay, hükümetin, dün Meclis’te bir karar aldırıp bir komite kurma yoluna gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Normalde iki milletvekili bulunan YDP (ki bunun kısa süre sonra bir milletvekiline ineceği anlaşılıyor) bu geçici komitede 1 temsilciyle temsil edilecek, normalde 6 milletvekili bulunan Halkın Partisi de 1 temsilciyle temsil edilecek! Birinin vekil sayısı diğerinin üç katı ama ikisine de komitede birer temsilci verilecek! Neden mi? Çünkü azınlık hükümeti çoğunluğa sahip olup dilediği kararı empoze etmek istiyor da ondan! Anayasaya rağmen!”

“OLAĞAN YOL HUKUK VE SİYASİ İŞLER KOMİTESİ”

Özersay, iç tüzüğün seçimle ilgili konularda yetkili komiteyi ve olağan yolu tarif ettiğine işaret ederek “olağan yolu” şu sözlerle anlattı:

“Nedir o olağan yol? Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi. O komitede, yani olağan yoldan gidildiğinde hükümetin çoğunluğu bulunmadığı için, onu devre dışı bırakıp geçici komite kurup azınlık hükümeti bu ayak oyunlarıyla çoğunluk olmaya çalışıyor. Kendi imzalarıyla, kendi oylarıyla ve oybirliği ile kurdukları olağan komiteyi bu konuda hiç toplamadan, kendi oylarıyla ve oy birliği ile havale ettikleri konuyu görüştürmeyerek, devre dışı bırakmaya kalkışıyorlar! İç tüzüğe rağmen!”

Azınlık hükümetlerinin yasa yapabilmesinin ve ülke yönetebilmesinin yolunun muhalefet ile uzlaşmasından geçtiğini savunan Özersay, hükümetin, konuları diyalog yoluyla ele alması ve muhalefetin bir bölümünü veya tamamını yanına alarak orta noktada buluşması gerektiğini söyledi.

“Azınlık hükümeti illa da benim istediğim olacak demez, uzlaşmaya çalışır” diyen Özersay, hükümetin, uzlaşmaya değil yaklaşmak; uzlaşmak için diyalog dahi kurmadığını, çaba harcamadığını öne sürdü.

“Empoze etmeye çalışıyor. Parlamenter demokrasi aksini gerektirmesine rağmen” ifadelerini kullanan Özersay, şunları belirtti:

“Anayasayı yok sayarsanız devlete saygısızlık etmiş olursunuz. İç tüzüğü yok sayarsanız meclise saygısızlık etmiş olursunuz. Muhalefeti yok sayarsanız halka ve demokrasiye saygısızlık etmiş olursunuz. Bu durumda muhalefete yargıya başvurmak dahil tüm yolları zorlamaktan başka bir seçenek bırakmamış olursunuz. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve halk iradesine inanan Halkın Partisi azınlık hükümetinin ortaya koyduğu bu anti demokratik zihniyete karşı durmaktan çekinmeyecektir.”