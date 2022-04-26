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SON DAKİKAArıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararları değerlendirerek, "zararın neresinden dönülse iyidir."dedi.
Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi

Özersay şu ifadeleri kullandı:

1. Haftalar önce “alkole böyle bir fahiş zam EKONOMİK AKILDAN YOKSUN bir karardır” demiştik. Hükümet Halkın, sendikaların ve muhalefetin baskısı karşısında geri adım atacağını söyledi ama bu adımı atması epeyce zaman aldı, zor topuz geri adım attı sonunda. Bu arada ülke ekonomisi de maliye de birkaç hafta boyunca kaybetti, bazı işletmelerde yükselen bu fiyatlar tekrar iner mi emin değilim.

2. Haftalar önce elektriğe yapılan fahiş zamdan geri adım atıp zamdan indirim yapacaklarını söylediler, sonra ALLEM ETTİLER GALLEM ETTİLER, indirim SADECE MART AYI İÇİN dediler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Elektriğe zam dedikleri ilk günden itibaren, insanların belirli saatlerde daha ucuz elektrik kullanmasına imkan veren ÇOKLU TARİFEYİ kaldırmayın demiştik, haftalar sonra o noktaya geliyorlar.

3. Özetle hükümetin yaptığı yanlışı geri adım atarak KISMEN düzeltebilmesi için siyasi bir kriz yaşanması, hükümetin düşmesi ve yeniden aynı hükümetin kurulması gerekiyormuş demek!

4. Kararları detaylı inceleyeceğiz ama zararın neresinden dönülse iyidir. Pek ihtimal vermiyorum ama umarım bu iki örnekten Hükümet Halka rağmen, muhalefete yanıt vermeden kulak tıkayarak yönetemeyeceğini, hatta o koltuklarda oturamayacağını anlamıştır.

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