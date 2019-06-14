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Özersay Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı

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Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaklaşık iki buçuk saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
Özersay Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Bakan Özersay açıklamasında,  Bakanlar Kurulu’nda öncelikle bugün 2 ana konun ele alındığını kaydetti.  

Ekonomik Protokol görüşmeleriyle ilgili gelinen duruma ilişkin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Kurula bilgi verdiğini belirten Bakan Özersay  Ekonomik protokolle ilgili olarak genel bir değerlendirme yapılığını kaydetti.

Diğer konunun ise Bakanlar Kurulunda farklı bakanlıkların gerek Yasa Tasarıları   gerekse bakanlıklar uhdesinde bulunan konuların önceliklerinin neler olacağı  belirlenmesine ilişkin bir çalışma yapıldığını kaydederek, “örneğin Sağlık Bakanlığı bağlamında, örneğin kara yolları bağlamında gerek yasa tasarıları gerekse diğer konuların bu hükümet döneminde önceliklerinin neler olacağını ele aldık” dedi.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay  bugün ayrıca Dışişleri Bakanı’nın  dün gerçekleştirilen suçluların iadesi konusunda da Bakanlar Kurulu’na bilgi aktardığını kaydetti.

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