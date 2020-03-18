Özersay, Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararları açıkladı

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay , olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

İşte kararlar:

-Sağlık nedenleriyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’e geçilmesi durumunda, sağlık durumları çerçevesinde ‘evde karantina’ değerlendirilebilecek.

-Tedavi maksatlı yurtdışına gidilmişse, evde karantinayı ‘istisnai’ olarak değerlendireceğiz.

-Pile’de yaşayanlara içim bir muafiyet vardır.

-Bu muafiyet de geçici olarak kaldırıldı. Pileliler de Kuzey’e geçtikleri takdirde merkezi karantinaya tabi olacak.

-Market, kasap ve eczanelerde sıvı dezenfektan zorunluluğu ve 2 metre mesafe kuralı geçerli olacak.

-Tezgahtarların maske ve eldiven takma zorunluluğu olacak

-Tezgahtarlar maske ve eldivenlerini iki saatte bir değiştirilecek.

-Belediyeler bu kuralların uygulanmasında sorumlu olacak, uymayanları kapatabileceklerdir.