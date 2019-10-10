Özersay: “Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin yanındayız”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Barış Pınarı HarekatI”nın, Türkiye dış politikası açısından bir kararlılık göstergesi olduğunu savunarak, harekata destek belirtti.

Türkiye’nin bu harekatı yapmakta haklı nedenleri olduğunu iddia eden Özersay, “Türkiye kendi sınır güvenliğini sağlamak istiyor, terör faaliyetlerine katkı yapacak bir ortamın orada oluşmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Özersay, Türkiye’nin harekatı başlatmaktaki haklı olduğunu öne sürerek , “Çok sayıda Suriyeli mülteci Türkiye sınırları içinde yaşıyor, ekonomik, toplumsal, siyasal ve güvenlige dair sorunlar var. Bu açıdan bir geri dönüşü sağlamak umuduyla bunu yapıyor. KKTC Başbakan Yardımcısı olarak bu konuda Türkiye’nin yanında olduğumuzu net bir şekilde ifade ederim” dedi.