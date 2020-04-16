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Özersay: "Başbakan olsaydım, kriz yönetimi daha farklı olurdu"

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Diyalog TV'de, Çiğdem Aydın'ın sorularını yanıtladı...
Özersay: "Başbakan olsaydım, kriz yönetimi daha farklı olurdu"

Dışişleri Bakanı Özersay, "HP tek başına iktidar olsaydı ve siz Başbakan olsaydınız, sağlık ve ekonomik anlamda bugünkü krizi bu şekilde mi yönetirdiniz?" sorusuna "Hayır, daha farklı olurdu" yanıtını verdi. 

"YALAN SÖYLEYECEK DURUMUM YOK"

"Yalan söyleyecek durumum yok" diyen Özersay, "Kendinize göre ideal olanı, bir koalisyon hükümeti içerisinde yapamazsınız. Koalisyon içinde mümkün olanı, uzlaşılanı yaparsınız" şeklinde konuştu. 

HP bu süreçte tek başına iktidarda olsaydı, sağlık alanında da ekonomik alanda da farklı adımlar atabileceğini belirten Özersay, "Örneğin, bunu zaman zaman hissediyorsunuzdur... Kamuda eşit maaş ve benzeri konularda ben daha farklı bir düşünce ortaya koydum, Sayın Başbakan daha farklı bir düşünce ortaya koydu ki bu çok da doğaldır"  dedi. 

"BEN TEK BAŞIMA İKTİDAR OLSAYDIM..."

Koalisyonun "tasaruf" konusunda uzlaştığını belirten Özersay, "Ben tek başıma iktidarda olsaydım,  yapılan kesintiler daha fazla olacaktı. Örneğin siyasi partiler, katkı payını hiç almayacaktı" şeklinde konuştu. 

Koalisyonla ilgili "nihayetinde uzlaşmak zorundasınız... Bunu, ortağım UBP için söylemiyorum, bu, her koalisyon için geçerli" diyerek, kriz sürecinde siyasetin, oy gailesinin bir kenara bırakılması gerektiğini, kendisinin de bunu yapabildiğine inandığını kaydetti. 

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