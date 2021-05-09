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Özersay: Bayram sonrası kapıları günübirlik açın

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Halkın Partisi (HP), ülkede yaşanan salgın nedeniyle esnafın durumunun “içler acısı” olduğuna işaret ederek, hükümete “esnafın sesini duyun ve bayram ertesinde kapıları günübirlik geçişlere açın” çağrısında bulundu.
Özersay: Bayram sonrası kapıları günübirlik açın

Halkın Partisi (HP), ülkede yaşanan salgın nedeniyle esnafın durumunun “içler acısı” olduğuna işaret ederek, hükümete “esnafın sesini duyun ve bayram ertesinde kapıları günübirlik geçişlere açın” çağrısında bulundu.

HP ayrıca, hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte Kovid-19 vakaların nereden bulaştığıyla ilgili bilimsel verilere dayalı bir analiz yaparak, bu çalışma ışığında sokağa çıkma saatlerini ve restoranların çalışma saatlerini gözden geçirmesini istedi.

Parti ayrıca, canlı müzik yaparak geçimini sağlayan müzisyenlerin canlı müzik yapmalarına kısıtlayan düzenlemeyi de eleştirerek, Bayram ertesi beklemeden restoran, kafe ve barların dış mekanlarında canlı müzik yapılmasına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Ayşegül Baybars, Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers ile birlikte ve Gazimağusa İlçe Başkanı Tolga Özçelik, Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu ve ilçe yönetimi üyeleri eşliğinde Gazimağusa ve Lefkoşa’da açık pazar ziyaretlerinde bulundu.

Halkın Partisi, Gazimağusa ve Lefkoşa’da yaptığı esnaf ziyaretleri sonrasında yazılı açıklama yaparak, halkın gündeminin ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu belirtti. Açıklamada şöyle dendildi:

“Salgın nedeniyle çarşı esnafının durumu gerçekten içler acısıdır. Pek çok dükkan artık açılmıyor dahi. Hükümete daha önce yaptığımız çağrıyı yeniden hatırlatıyoruz, esnafın sesini duymaları gerekir. Bayram ertesinde Güney Kıbrıs ile PCR testi olanlara günübirlik geçişler açılmalıdır. Döviz ile Türk Lirası arasındaki fark da dikkate alındığında kapılardan geçişlerin bu şekilde kontrollü kısa süreli geçişlerin sağlanmasıyla hem esnafımızı rahatlatacak şekilde çarşıda hem de açık pazarlarda bir hareketlenme olacaktır. Aynı şekilde benzin istasyonları ile süpermarketlerde ve ilaç satışlarında da olumlu yansımalar görülecektir”.

“SOKAĞA ÇIKMA VE RESTORAN KAPANIŞ SAATLERİNİ ESNETİN”

Parti ayrıca, hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte Kovid-19 vakaların nereden bulaştığıyla ilgili bilimsel verilere dayalı bir analiz yaparak, bu çalışma ışığında sokağa çıkma saatlerini ve restoranların çalışma saatlerini gözden geçirmesini istedi.

Açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte akşamları dışarıda yemek yemenin mümkün hale geldiğine işaret edilerek, özellikle dış mekanı bulunan restoran, kafe ve barların kapanış saatlerinde bir esneklik gösterilmesinin değerlendirilmesi gerektiği de kaydedildi.

“MÜZİSYENLERE YÖNELİK ADALETSİZ UYGULAMALARA SON VERİN”

HP, canlı müzik yaparak geçimini sağlayan müzisyenlerin “canlı müzik yapmalarını” kısıtlayan düzenlemeyi de eleştirerek, bu uygulamanın “daha fazla gecikmeksizin, Bayram ertesini beklemeden kaldırmasını” talep etti. Açıklamada şöyle denildi:

“Bir yandan canlı müzik yaparak geçimini sağlayan gençlerimize belirli bir mantığa oturtulamamış olan bir yasak getirilmişken diğer yandan müzikli ve kalabalık katılımlı açık hava partileri düzenlenmesine hükümetin göz yummasını anlamak mümkün değildir. Bu adaletsiz yaklaşımlar ve ciddiyetsizlikler insanlarımızın devletin kurumlarına olan güvenini sarsmaktadır. Bu nedenle Bayram ertesini beklemeden restoran, kafe ve barların dış mekanlarıyla ilgili olarak canlı müzik yapılması kısıtlamasını artık daha fazla gecikmeksizin kaldırmak gerekir. Bu mekanlarda insanlar maskesiz olarak yemek yemek ya da bir şey içmek için oturabiliyorken dış mekanda sabit bir noktada müzisyenlerin oturup canlı müzik icra etmesinin herhangi bir sakıncasının olmayacağı çok açıktır.”

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