  • BIST 113.860
  • Altın 170,746
  • Dolar 4,0078
  • Euro 4,9360
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
FLAŞ HABERLTB 89 işyerini denetledi; 4 markete para cezası verildi

Özersay: "Bazı milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılabilir"

» »
Kudret Özersay bazı vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması noktasına doğru ilerliyoruz açıklaması yaptı.
Özersay: "Bazı milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılabilir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı  Kudret Özersay bu sabah katıldığı TV programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı  Kudret Özersay bazı vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması noktasına doğru ilerliyoruz şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.

Süreç devam ediyor.

7 Ocak 2018 seçimlerinden önce UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün mal varlığı tartışma konusu olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?28 Mart 2018 Çarşamba 17:42
  • Uluçay: “Çözüm irademizi dile getirmeye devam ediyoruz”28 Mart 2018 Çarşamba 15:58
  • AP Sivil Özgürlükler Adalet ve İçişleri Komitesi’nden bir heyet Kıbrıs’a geliyor28 Mart 2018 Çarşamba 15:57
  • Basın-Sen’den polise tepki28 Mart 2018 Çarşamba 15:51
  • Sol Hareket, KTÖS’ü ziyaret etti28 Mart 2018 Çarşamba 15:49
  • Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı…28 Mart 2018 Çarşamba 15:25
  • Bakan Şahali, Kıbrıs Türk Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği ile görüştü28 Mart 2018 Çarşamba 13:34
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Avusturya Büyükelçisi’ni kabul etti28 Mart 2018 Çarşamba 13:29
  • Halkın Partisi’nde (HP) görev değişimine gidildi…28 Mart 2018 Çarşamba 13:15
  • KTÖS’ten Derinya Kapısı’nın açılması eylemine destek28 Mart 2018 Çarşamba 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti