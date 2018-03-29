Özersay: "Bazı milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılabilir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay bu sabah katıldığı TV programında önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay bazı vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması noktasına doğru ilerliyoruz şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.
Süreç devam ediyor.
7 Ocak 2018 seçimlerinden önce UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün mal varlığı tartışma konusu olmuştu.
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