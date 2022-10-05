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Özersay: Belediye seçimi bu kaosu temizlemez

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkenin bir kaos içerisinde olduğuna dikkat çekerek, "Belediye seçimi bu kaosu temizlemez." dedi.
Özersay: Belediye seçimi bu kaosu temizlemez

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa katıldı.

HP Genel Başkanı Özersay, Güngör çöplüğünde çıkan yangına dikkat çekerek, Lefke çöplüğünden ders çıkarılmadığını kaydetti.

"SAĞLIKLI BİR SEÇİM ORTAMI YOK"

Belediye seçimine işaret eden Özersay, “Sağlıklı bir belediye seçimi yapılamayacak. Çünkü, sağlıklı bir seçim ortamı yok… Hükümet işi keşmekeşe çevirdi. Seçimin hangi yasaya göre yapılacağı belli değil. Aralık’ta seçim yapılacak ama hangi yasaya göre seçime gidiyoruz? Kaç belediyeyle gidiyoruz? Hiçbiri belli değil…” ifadelerini kullandı.

“Bütün belirsizlikler içerisinde biri çıkıp ‘ben adayım’ diyecek, yetkin ya da finansal gücün var mı belli değil” diyen Özersay, “Bu anlamda gerçekten çok sıkıntılı bir belediye seçimi süreci yaşayacağız” diye konuştu. 

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