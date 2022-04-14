  • BIST 2.477,16
  • Altın 923.915
  • Dolar 14.6262
  • Euro 15.7815
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Özersay: Belediyeler Reformunun Ortak Akılla Yapılması İçin Katkı Koymaya Hazırız

» »
Özersay: Belediyeler Reformunun Ortak Akılla Yapılması İçin Katkı Koymaya Hazırız
Özersay: Belediyeler Reformunun Ortak Akılla Yapılması İçin Katkı Koymaya Hazırız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu, Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyeleri Özgür Vehit ve Batur Sağlamer eylemde olan Mağusa Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti; çalışanların sıkıntı ve endişelerini dinledi. Özersay yaptığı açıklamada; “İç ve dış denetimlerin çok daha etkili şekilde yapılacağı, bütçe ve harcamaların, personel yapısının daha net kurallara bağlanacağı bir reform kaçınılmazdır. Biz oluşturulacak bir ortak komitede bunun ortak akıl ile yapılması için elimizden gelen katkıyı koymaya hazırız” ifadesini kullandı. 

topkanti.jpg
Halkın Partisi heyeti ayrıca Mağusa perşembe pazarını ziyaret ederek hem vatandaşların hem de esnafın fiyatlara ve piyasaya ilişkin sıkıntılarını dinledi, sohbet etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Sucuoğlu: Kıb-Tek özelleştirilmeyecek14 Nisan 2022 Perşembe 17:05
  • Tıp-İş Vatandaşlık Kurullarının Gerçekleştirilmeme Gerekçelerini Açıkladı14 Nisan 2022 Perşembe 16:45
  • Vakıflar'ın Kuruluşunun ve İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna Devrinin Yıl Dönümü Yarın Kutlanıyor14 Nisan 2022 Perşembe 16:28
  • Çalışma Bakanlığı: Vatandaşa Verilen Hizmet Aksadı14 Nisan 2022 Perşembe 16:22
  • KTÖS, Okullardaki Boş Kadroların Doldurulmasını Talep Etti14 Nisan 2022 Perşembe 16:09
  • Çalışma Bakanlığı ile KTİMB ve Res-Bir arasında iş birliği protokolü14 Nisan 2022 Perşembe 16:01
  • Akaryakıta Zam Kapıda14 Nisan 2022 Perşembe 15:51
  • Pilli:"Yarından itibaren ilaçlar gelmeye başlıyor”14 Nisan 2022 Perşembe 14:47
  • Çalışma Dairesi’nde yarın grev var…14 Nisan 2022 Perşembe 14:45
  • Oktay: Kredi ve hibe olarak 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayrıldı14 Nisan 2022 Perşembe 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti