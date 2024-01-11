  • BIST 7895.96
  • Altın 1957.143
  • Dolar 29.9967
  • Euro 32.9021
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davası başladı

Özersay: Bir Bakanın mal varlığında son dönemde ciddi bir artış var

» »
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı ortaya attı.
Özersay: Bir Bakanın mal varlığında son dönemde ciddi bir artış var

“Bakanlar Kurulu'ndan bir Bakanın mal varlığında son dönemde ciddi bir artış olduğu, bu parayı nereden bulduğunu izah edebilecek durumda olmadığı ve üstelik de mal beyanında bu değişikliği bildirmediği duyumu dolaşıyor” diyen Özersay, dumanın çıktığını, yakında ateşin de ortaya çıkacağını söyledi.

Özersay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Var mı böyle bir servet artışı ve ya da belirtilen süre içerisinde gerekli mal beyanı yapıldı mı?”

Bizden hatırlatması: Bu kadar büyük bir rakamı nereden bulduklarını ve nasıl elde ettiklerini geçtim (ki o da önemli) Mal Bildirimi Yasası'na göre zorunlu olmasına rağmen servetindeki bu artışı bildirmeyenler suç işlemiş olurlar. Yasaya göre de hapis cezasına çarptırılabilirler. Süresi içinde bildimde bulundular mı acaba? Bizden uyarması!”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 50 baş kasaplık oğlak ve 7 baş kasaplık teke satışa sunuldu11 Ocak 2024 Perşembe 15:11
  • Maliye Bakanlığı açıkladı: O ödemeler yapılıyor11 Ocak 2024 Perşembe 14:53
  • Baf Türk Birliği Başkanı yeniden Cenk Dökmen…11 Ocak 2024 Perşembe 14:52
  • Yıllardır kaçak yaşadılar... "Ülkeme dönmek istiyorum..."11 Ocak 2024 Perşembe 14:51
  • Uyuşturucu satıcısı polisi görünce kaçmaya çalıştı11 Ocak 2024 Perşembe 14:26
  • 780 gündür kaçak olduğu ortaya çıktı11 Ocak 2024 Perşembe 14:25
  • Tarım Eğitiminin 178. Yıl dönümü LAÜ’de kutlandı11 Ocak 2024 Perşembe 14:13
  • TC MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu11 Ocak 2024 Perşembe 14:09
  • Kıbrıs’ın anlatılmamış öyküsü “Gol Atan Cepheye” belgeseliyle ekrana gelecek11 Ocak 2024 Perşembe 13:56
  • Değirmenlik 8 saat elektriksiz kalacak...11 Ocak 2024 Perşembe 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti