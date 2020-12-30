Özersay bıraktığı yerden #DEVAM, yeniden HP başkan adayı oluyor

HP'nin eski genel başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin Ocak ayında yapılacak kurultayına genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.
Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa konuk oldu, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu.
HP Milletvekili Özersay, HP’nin Ocak ayında gerçekleşecek kurultayına genel başkanlık için aday olacağını duyurdu.
Kudret Özersay, “Bu yolda arkadaşlarımla birlikte yürüyeceğim” mesajı verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.