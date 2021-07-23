Özersay: Birine karşı çıkarken diğerini savunur duruma düşmeye toplum mahkum edildi

Özersay'ın sosyal medya paylaşımı:

Kutuplaştırma siyaseti “ötekileştirmeyi” de beraberinde getirir, siyasette HOŞGÖRÜYÜ yerle bir eder. Eğer benden değilsen, benim görüşlerimle her konuda hemfikir değilsen, “ötekisin”, “karşı taraftasın” ve hatta “düşmansın”! Sana saldırmam da, seni yıpratmak için her yola başvurmam da mübahtır!!! Kutuplaşmayla beraber “HAİN, BİAT EDEN, RUMCU” söylemleri 21. Yüzyılda olsak da hortlar maalesef…

Sevgili Cenk Uzunoğlu’nun çok yerinde saptamasında dediği gibi: öyle bir siyaset anlayışı gelişti ki “birine karşı çıkarken diğerini savunur duruma düşmeye toplum mahkum edildi”.

Kutuplaştırıcı siyaset bu ülkeye zarar veriyor. Bir kutupta yer almak çoğu zaman aklın tatile çıkması, akıl tutulması yaşanması sonucunu da beraberinde getiriyor. Bu zor dönemde İhtiyacımız olan şey gerginlik ve kutuplaşma ile aklı tatile çıkarıp savrulmak değil makul ve rasyonel yaklaşımlarla toplumsal olayların soğuk kanlı şekilde herkesin kendinden farklı düşünene hoşgörü sınırları içerisinde yaklaşabileceği demokratik bir duruş sergilemektir.

Toplum olarak bunu başarabileceğimize inanıyorum.