Özersay: Biz, başında Özgürgün'ün olduğu UBP ile koalisyona girmeyiz dedik

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay hükümetin istifasıyla ilgili son gelişmeleri BRT ’ de yayınlanan Birinci Boyut programında değerlendiriyor
Özersay’ın konuşmasında satır başları şöyle:
-Sözümüzün gereğini yerine getirmeye çalıştığımız için çok eleştirildik. Sözle eylem tutarlı olmalı.Halkın Partisi bunları sergiledi
-Hükümet bozulduğu için çok üzgünüm. Hükümet icraat yapamayacak duruma geldi sadece maaş ödeyerek hükümet edilmez.
Biz başında Özgürgün'ün olduğu UBP ile koalisyona girmeyiz dedik, sözümüzü tuttuk.
– Arazı sorunu gibi basit bir sorun yüzünden hükümetin bozulduğu algısı yaratıldı. Bu doğru değil.
-2018’de kamu maaslarina yuzde 30 zam yapilmasini ongormuyordu. Ek mesailerde adim atamadik. Hayvancilarla ilgili kararli olamadik. TC’ye guven vermedik
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