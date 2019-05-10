Özersay: Biz, başında Özgürgün'ün olduğu UBP ile koalisyona girmeyiz dedik

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay hükümetin istifasıyla ilgili son gelişmeleri BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programında değerlendiriyor.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay hükümetin istifasıyla ilgili son gelişmeleri BRT ’ de yayınlanan Birinci Boyut programında değerlendiriyor

Özersay’ın konuşmasında satır başları şöyle:

-Sözümüzün gereğini yerine getirmeye çalıştığımız için çok eleştirildik. Sözle eylem tutarlı olmalı.Halkın Partisi bunları sergiledi

-Hükümet bozulduğu için çok üzgünüm. Hükümet icraat yapamayacak duruma geldi sadece maaş ödeyerek hükümet edilmez.

Biz başında Özgürgün'ün olduğu UBP ile koalisyona girmeyiz dedik, sözümüzü tuttuk.

– Arazı sorunu gibi basit bir sorun yüzünden hükümetin bozulduğu algısı yaratıldı. Bu doğru değil.

-2018’de kamu maaslarina yuzde 30 zam yapilmasini ongormuyordu. Ek mesailerde adim atamadik. Hayvancilarla ilgili kararli olamadik. TC’ye guven vermedik