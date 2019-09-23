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Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile görüştü

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Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile görüştü
Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile görüştü

New York’taki temaslarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. Di Carlo ile biraraya geldi.

Özersay, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler’deki temaslarımıza bu sabah itibariyle Siyasi İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile yaptığımız görüşmeyle başladık.” ifadesini kullandı.

Özersay, BM yetkilileri ve ikili düzeyde diplomatik temasların yanısıra, KKTC'nin gözlemci olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın toplantılarında da konuşma yapacak.

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