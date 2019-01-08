Özersay, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu sabah BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Dominik Cumhuriyeti BM Büyükelçisi Jose Singer ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu sabah BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Dominik Cumhuriyeti BM Büyükelçisi Jose Singer ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal Medya hesabında paylaşımda bulunan Özersay: ''Bu sabah BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Dominik Cumhuriyeti BM Büyükelçisi Jose Singer ile çok yararlı bir görüşme gerçekleştirerek başladık. Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ve Kıbrıs sorunun geleceğine dair görüşlerimizi kendileriyle paylaştık. Bugün Güvenlik Konseyi’nin üyesi devletlerin temsilcileriyle temaslarımıza devam edeceğiz.'' dedi.