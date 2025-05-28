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Özersay: Bu bir yargı süreci değil, siyasi operasyondur

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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türkler aleyhine açılan davalara ilişkin açıklamalarda bulunarak tüm bu gelişmelerin, “yargı süreci” değil, açıkça kurgulanmış bir “siyasi operasyon” olduğunu söyledi.
Özersay: Bu bir yargı süreci değil, siyasi operasyondur

HP’den verilen bilgiye göre, yargı sürecine dair kamuoyuna yansıyan gelişmelerin, hukuki değil, siyasi bir stratejinin parçası olduğunu savunan Özersay, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in “Bu yargıyla ilgilidir, bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur” sözlerini “palavra” olarak nitelendirdi.

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