  • BIST 118.399
  • Altın 408,535
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9326
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de 2 yeni vaka...Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15 oldu

Özersay: “Bu dönemde odaklanılması gereken siyaset değil, salgındır”

» »
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, salgın sürecinin bir devlete sahip olmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösterdiğini söyledi.
Özersay: “Bu dönemde odaklanılması gereken siyaset değil, salgındır”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, salgın sürecinin bir devlete sahip olmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir  televizyon programına  katılarak gündemi değerlendiren Özersay, Kıbrıs Türk kimliğini güçlendirmek, kalıcı yapmak için devletin varlığının kendisi için hep  çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu dönemde, sadece toplum liderliği, cumhurbaşkanlığı değil; devletin kurumlarıyla birlikte güçlü olmasının önemli olduğunun çok daha fazla hissedildiğini ifade eden Özersay, şöyle konuştu: 

“Bu süreçte bir şey daha ortaya çıktı. Yurtdışındaki vatandaşların ülkeye dönüşünü sağlamak ve burada krizin yönetilmesi açısından dünyanın en gelişmiş, en zengin, en ileri ülkelerinin yapamadığını, tanınmamış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yapıp kendi vatandaşına sahip çıkabildi. Bu da bir devlete sahip olmanın sadece savaş döneminde değil, bu tür kriz dönemlerinde de önemli olduğunu gösterdi.. Bundan sonraki 5 ya da 10 yıllık sürece bakarken, bir vizyon ortaya koyarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı ve gerekliliği herkes tarafından özümsenmelidir. Önemli bir meseledir” .

“DOĞRU OLAN; KIBRIS TÜRKÜ’NÜ VE HAKLARINI EN İYİ KİM SAVUNUR SORUSUNUN YANITINA GÖRE SEÇİM YAPMAKTIR”

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir soruyu yanıtlarken Özersay,  herkesin kendisine “Uluslararası alanda Kıbrıs Türkü’nü en iyi kim temsil eder, haklarını en iyi kim savunur” sorusunu sorması gerektiğini kaydetti ve  şöyle dedi:

“Bu sorunun cevabı sizin için neyse o kişiye yönelmeniz gerekir. Bunlar üzerinde konuşursak ülke yararına bir karar verilebileceğine inanıyorum” diyen Özersay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birileri başka türlü istese de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs sorununun çözümü ekseninden ziyade; Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki gelişmeler, doğal zenginliklerin paylaşımı, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışıyla birlikte yeni ticaret alanlarının oluşması, salgın gibi konular ertesinde uluslararası alanda uluslararası örgütlerle diyalog kurulması ve bizi kimin temsil edeceği konusu çok daha önemli olacak. Bunları konuşursak daha doğru bir karar verileceğine inanıyorum. Yapabileceğime inandığım için de aday oluyorum.”  

“BU DÖNEMDE ODAKLANILMASI GEREKEN SİYASET DEĞİL, SALGINDIR”

Bugünkü şartlar devam ettikçe seçim yapılmasına engel bir durum olmadığını da belirten Özersay, özellikle yaz döneminde açık mekanlarda insanlarla bir araya gelip soruların yanıtlanmasının mümkün olabileceğini belirtti. 

Erken seçim iddialarıyla ilgili de konuşan Kudret Özersay, şunları dile getirdi:

“Hükümet hizmet veremez duruma gelirse başka alternatif varsa denenir. Erken seçim bir yorgunluktur, yük getirir. Siyaset yeniden şekillenir. Bizim odaklanmamız gereken bu dönemde aslında siyaset değildir; siyaset ikinci planda olmalıdır. İlk gündem maddesi salgın olmalı. Önemli olan ve vatandaşı ilgilendiren şunlardır; ekonomi, sağlık ve ülkenin yönetilmesiyle ilgili olarak temel bazı ihtiyaçlar. Hükümet bunları yerine getiremediğinde başka alternatif ne olabilir ona bakılmalıdır. Seçimden önce bu yol tercih edilmelidir.” 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’deki 20 Temmuz etkinliklerine katılan kameramanın Covid-19 testi pozitif çıktı22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:00
  • Erhürman: "Hükümet ruhen bitmiştir"22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:28
  • Görevden alma22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:14
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:06
  • Gönyeli: Atatürk Caddesi Dönüşüm Projesi’nde son etap başladı22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:45
  • Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Bizler Türkiye’nin ve Türk ordusunun sayesinde kurtuluşa erdik”22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:15
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Erkmen’le Görüştü22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:09
  • Tatar’dan Anastasiadis’e tepki: “tarihi gerçeklerle bağdaşmıyor”22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:51
  • “Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a” etkinliğinde 'korona' çıktı...22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:47
  • 20 Temmuz Talihlisi İkramiyesini Aldı22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti