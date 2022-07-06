Özersay:'' “Bu hükümet gittiğinde geriye kurtarılacak bir devlet kurumu, sahip çıkılacak bir irade ya da tamir edilecek bir devlet itibarı kalmayabilecektir"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay toplumda karşılığı olmayan gayrimeşru hükümetin geçen her gün telafisi ve geriye dönüşü mümkün olmayan zararlar verdiğine dikkat çekerek, “Bu hükümet gittiğinde geriye kurtarılacak bir devlet kurumu, sahip çıkılacak bir irade ya da tamir edilecek bir devlet itibarı kalmayabilecektir" dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay toplumda karşılığı olmayan gayrimeşru hükümetin geçen her gün telafisi ve geriye dönüşü mümkün olmayan zararlar verdiğine dikkat çekerek “bu hükümet gittiğinde geriye kurtarılacak bir devlet kurumu, sahip çıkılacak bir irade ya da tamir edilecek bir devlet itibarı kalmayabilecektir. Bu çok büyük bir tehlikedir o nedenle meşru olmayan bu hükümetten bir an önce kurtulmak için erken seçimin zorlanması şarttır. Bu açıdan Meclis içindeki ve dışındaki diğer muhalefet partilerine ve sivil toplum örgütlerine çağrı yapıyoruz: Sine-i millet kararı da dahil tüm siyasi baskı unsurlarını kullanarak bu hükümetin istifasını sağlamak için birlikte hareket edilmelidir” dedi.

Özersay “Kıbrıs Türk Hava Yolları nasıl batırıldıysa şimdi de Kıb-Tek batırılmak ve satılmak isteniyor. Tüm yaşananlar birilerinin şahsi menfaatleri düşünülerek tasarlandı çok belli ve bu uğurda devleti de kurumlarını da gözden çıkardılar” dedi.

Elektrik kesintileriyle ilgili olarak sağlık alanında tedaviye muhtaç vatandaşların ciddi tehlike altında olduklarına ve esnafın da özellikle dondurulmuş mallarının bozulması açısından ciddi zararlara maruz kaldıklarına dikkat çeken HP lideri Özersay “Hepimize 21. Yüzyılda orta çağı yaşatıyorlar, insanlar perişandır, herkes moral olarak da çökmüş durumdadır çünkü meşru olmayan hükümet ya açıklama yapmıyor ya da yaptığı açıklamalar doğruyu yansıtmıyor ve kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor” dedi.

“YÖNETEMİYORLAR DEĞİL YÖNETMİYORLAR Kİ BİRİLERİ MENFAAT ELDE ETSİN”

Elektrik krizi konusunda hükümet ettiğini söyleyenlerin yakıt alımı konusunu planlayamadıklarını ya da bilerek planlamadıklarını vurgulayan HP lideri Özersay “Önce yakıtın bitmesini bekliyorlar, hatta yakıt ihalesine bilerek ve isteyerek çıkmayarak yakıtın bitmesine göz yumuyorlar. Daha sonra da yakıt bitmek üzere diyerek ihalesiz yakıt alma yoluna gidiyorlar. Kuşkusuz burada büyük rakamlar dönüyor ve birileri bu acil, ihalesiz ve elzem yakıt alım-satımından menfaat elde ediyor. Kaybedense hem elektriksiz bırakılarak ezdikleri halkımız hem de kurum oluyor, devleti de kurumu da zarara uğratıyorlar. Özetle bu duruma yönetemiyorlar demek yanlıştır, bilerek yönetmiyorlar ki birileri menfaat elde etsin. Bizim gördüğümüz budur” dedi.

Özersay yaptığı açıklamada, “Üstel bir gün önce elektrik krizi ile ilgili olarak açıklama yapıp yakıt sıkıntısı olmadığını söylüyor ama üzerinden bir gün geçmeden bir açıklama daha yaparak ilgili şirketin yakıtın getirilmesi konusunda sorumluluğu olduğunu söyleyerek aslında yakıtın bittiğini kabul ediyor. O halde ilk yaptığı açıklamada kamuoyuna doğruyu söylemediğini sayın Üstel kendisi de kabul etmiştir. Halka doğru bilgiyi dahi veremeyecek durumdaysalar ya bürokratlarını sorgulamaları gerekir ya da açıklama yapmamaları gerekir. Kurumun yöneticileri de sendika da yakıtın bittiğini söylerken sayın Üstel’in ısrarla yakıt sıkıntısı olmadığını söyleyip daha sonra kendi kendini yalanlaması tam bir fiyaskodur” ifadelerini kullandı.