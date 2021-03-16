Özersay: Bu Sadece YDP’nin Değil, Saner Hükümetinin Hukuksuzluğudur

Halkın Partisi, Yeniden Doğuş Partisi’nin Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) yaptığı atamayı mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sadece etik dışı değil aynı zamanda hukuk dışı olan skandal atamayı Halkın Partisi olarak mahkemeye taşıyoruz. Hukukçu arkadaşlarımız dava hazırlığına başladılar. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışına izin vermeye hiç niyetimiz yok. Kamu vicdanını biraz olsun önemsiyorsa Başbakan’ın bu aşamada yapması gereken şey bu atamanın geri alınmasını sağlamaktır. Çünkü bu işlem koalisyonun sadece bir ortağının hukuksuzluğu değil, Saner hükümetinin hukuksuzluğudur. Üstelik dün mecliste atamayı yapan ortağının sözleri kamu vicdanını yaralayan siyasi bir skandaldır” ifadesini kullandı.