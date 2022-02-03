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Özersay: Bu şartlarda ikili hükümet daha uyumlu ve istikrarlı olur

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“Parti Meclisimizin belirleyeceği çerçeve içerisinde kalarak oturur müzakere ederiz, uzlaşırsak da hükümette yer alabiliriz çünkü Halkın Partisi olarak biz Halka hizmet etmek istiyoruz. Kuşkusuz Halka hizmet sadece hükümette değil muhalefette de mümkündür
Özersay: Bu şartlarda ikili hükümet daha uyumlu ve istikrarlı olur

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay hükümet olasılıklarıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Özersay Haber Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada “Parti Meclisimizin belirleyeceği çerçeve içerisinde kalarak oturur müzakere ederiz, uzlaşırsak da hükümette yer alabiliriz çünkü Halkın Partisi olarak biz Halka hizmet etmek istiyoruz. Kuşkusuz Halka hizmet sadece hükümette değil muhalefette de mümkündür. Eğer bize teklif getirecek olanlarla uzlaşabilirsek ve bu uzlaşı Parti Meclisimizin çizeceği çerçeve içerisinde olursa hükümette yer alabiliriz. Buna kapalı değiliz. Öte yandan uzlaşamazsak ülkemize ve Halkımıza hizmete muhalefette de devam edebiliriz. Mutlaka hükümette yer alacağız ya da mutlaka muhalefet olacağız diye bir ısrarımız yok” ifadelerini kullandı.

“UBP-CTP HÜKÜMETİ KURULACAKSA DIŞTAN DESTEKLERİZ”

Özersay açıklamasında “UBP-CTP hükümeti kurulur mu onu bilemiyorum, bir tahminde de bulunamam çünkü her parti kararını kendisi verir. Ama eğer UBP ile CTP hükümet kurarlarsa biz Halkın Partisi olarak bu hükümete destek veririz ve her durumda yapıcı bir yaklaşım sergileriz, yani yapıcı bir muhalefet görevi görürüz. Kurmak için temas ettiklerine göre, hükümet kurabileceklerini, böyle bir ihtimal olduğunu görmüş olmalılar. Ancak böyle bir hükümet kurulabilir mi onu UBP ve CTP yönetimleri bilir” ifadelerine yer verdi.

“BU ŞARTLARDA İKİLİ BİR HÜKÜMET DAHA UYUMLU VE İSTİKRARLI OLUR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay ikili bir hükümet modelinin çok daha uyumlu ve istikrarlı olacağını düşündüğünü hükümet ortaklarının sayısı arttıkça uyumu yakalamanın daha zor olacağına inandığını ancak bunun ikili bir UBP-CTP hükümeti mi, yoksa ikili bir UBP-HP ya da UBP-DP hükümeti mi olacağını önümüzdeki günlerin göstereceğini vurguladı.

Özersay “bazen 27 sayısı, 30 sayısından çok daha istikrarlı bir yapı ortaya çıkarabilir, önemli olan ortaklar arasındaki uyumdur” ifadelerini kullanarak ikili hükümet dışındaki modellerin de elbet görüşülebileceğini ancak o durumda daha karmaşık, daha riskli ve belki de ömrü kısa bir hükümet yaratılacağı endişesini taşıdıklarını vurguladı.

Özersay “herkesin bakan olmasına gerek olmadığı gibi, bu mümkün de değildir. Bakan olmayan vekillerin meclise gelmesini sağlayacak olan Parti başkanlarıdır, parti liderleridir. Herhangi bir partinin yakın gelecekte bir kurultayı da olmadığına göre vekillerin meclisteki görevlerini yerine getirmelerini sağlamak parti başkanlarına düşer” ifadelerini kullandı. Özersay “bakan olmayan vekiller meclise gelmeyecek diye bir endişe varsa bu durum 27 için de, 30 için de 42 rakamı için de geçerlidir çünkü en fazla 10 kişi bakan olabilir ve herkes de bunu artık anlamak zorundadır” dedi.

“NİHAİ KARARI PARTİ MECLİSİMİZ VERİR”

Özersay Halkın Partisi Parti Meclisi’nin gelecek hafta Pazartesi toplanacağını ve hükümet kurma ve yetkilendirme konularını da ele alacağını belirterek “Halkın Partisi’nin hükümet kurma çalışmalarında yetkilendirmeyi PM yapar, çerçeveyi de PM belirler. Sonuçta ortaya bir hükümet uzlaşısı çıkarsa da bunun yürürlüğe girmesi PM onayına bağlıdır” ifadelerini kullandı. Özersay “bir başka ifadeyle hükümet kurulmasına dair nihai kararı Parti Meclisimiz verir” dedi.

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