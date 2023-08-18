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Özersay: Bu yaşananların, sınır geçişleri, ekonomik, siyasi ve diplomatik sonuçları olabilir

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"UMARIM HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEYİZ!"
Özersay: Bu yaşananların, sınır geçişleri, ekonomik, siyasi ve diplomatik sonuçları olabilir

 HP Genel Başkanı Kudret Özersay açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Bugün BM Barış Gücü ile yaşanan gerginlik hafife alınacak bir gelişme değildir. Umarım haklı olduğumuz Pile-Yiğitler yolu konusunda meseleyi ele alış şeklimiz nedeniyle haksız konuma düşmeyiz. Hatırlayacaksınız BM Barış Gücü'nün uyuşmazlığın bir diğer tarafı olarak bizimle de oturup uzlaşması gerektiğini söylememiz noktasında da haklıydık. Ancak Dışişlerinin BM Barış Gücüne bir ültümatomla süre vermesi ancak daha sonra dediğini de yapamaması sonucunda ciddi bir itibar kaybı yaşadık. Umarım şimdi Pile-Yiğitler yoluyla ilgili olarak da benzer bir hata yapılmıyordur...

Sınır kapılarından geçişleri olumsuz yönde etkileyebilecek bu türden gerginliklerin ekonomik, siyasi ve diplomatik sonuçları bazen tahmin edilenden daha fazla olabilir. Bu nedenle bir adım atılırken çok iyi bir değerlendirme yapılmalı, sonuçları öngörülebilmeli ve diplomatik olarak da gerekli ön hazırlık yapılmalıdır. Umarım bu değerlendirmeler yapılıp ona göre adım atılmıştır. Ve umarım Dışişleri Bakanlığı yanında Cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili kurumlar görüş birliği içerisinde hareket etmektedir.

Öte yandan ara bölgede yaşananların tam olarak ne olduğunu sadece Rum basınından takip etmek zorunda bırakılmamız da sıkıntılıdır. Kamuoyunun konuyu doğru anlaması ve başkalarının manipülasyonuna izin verilmemesi için Dışişleri Bakanlığı olaylarla ilgili doyurucu açıklama yapmalıdır.

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