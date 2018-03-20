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Özersay, bugün Çavuşoğlu ile bir araya gelecek

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Özersay, bugün Çavuşoğlu ile bir araya gelecek
Özersay, bugün Çavuşoğlu ile bir araya gelecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Ziyarette Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Özersay’a, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, Siyasi İşler Müdürü Gizem Alpman ile 1. Sekreter Sonat Altuğ eşlik ediyor.

Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay geçtiğimiz hafta Ankara’ya resmi ziyarette bulunmuş ancak Almanya’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirilememişti.

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