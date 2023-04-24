Özersay: Bugün Meclis’te “Tencere dibin kara seninki benden kara” ana temalı çok laf edilecek

"İşin kötüsü bugün UBP’nin yapmak istediği bu değişikliği 2008’de ilk yapan CTP olmuştu. CTP hükümette olduğu dönemde dönemin Sayıştay Başkanı’nın emekliliği gelmezden önce emeklilik yaşını 60’tan 65’e çıkaran bir yasayı Meclis’ten geçirmişti."

İşte açıklama;

UBP yıllar önce Sayıştay Başkanının emeklilik yaşını 65’e çıkaran yasaya KARŞI ÇIKMIŞ, “kişiye özel yasadır kabul edilemez” demiş, hatta konuyu MAHKEMEYE TAŞIMIŞ, sonra da hükümete gelir gelmez YASAYI DEĞİŞMİŞ 65 yapılan emeklilik yaşını tekrar 60’a çekmişti. ŞİMDİ UBP o söylediklerinin ve yaptıklarının TAM TERSİNİ yapıyor ve Sayıştay Başkanına 65 yaşına kadar görevde kalma kapısını açıyor. Yani YAMAN BİR ÇELİŞKİ ortaya koyuyor. Dün başka, bugün başka konuşuyor…

İşin kötüsü bugün UBP’nin yapmak istediği bu değişikliği 2008’de ilk yapan CTP olmuştu. CTP hükümette olduğu dönemde dönemin Sayıştay Başkanı’nın emekliliği gelmezden önce emeklilik yaşını 60’tan 65’e çıkaran bir yasayı Meclis’ten geçirmişti.

AKSA ile 15 yıllığına yeniden sözleşme yapılması tartışmaları Meclis’te yapılırken CTP UBP’yi ilgili firmayı ülkeye getirmekle ve ilk sözleşmeyi yapmakla, UBP ise CTP’yi şu anda süresi dolan sözleşmeyi 2009’da CTP-ÖRP hükümeti döneminde uzatmakla suçlamıştı, hatırladınız mı?

Bugün Meclis’te Sayıştay yasası değişikliği görüşüleceğinde yine ve yeniden “tencere dibin kara seninki benden kara” ana temalı çok laf edilecek. Edilecek edilmesine de olan yine memlekete olacak...