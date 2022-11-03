  • BIST 4.105,46
  • Altın 974.438
  • Dolar 18.61
  • Euro 18.1542
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Özersay: Bugün Sesimizi Çıkarmazsak Yarın Çok Geç Olacak

» »
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılmasının ardından 3,5 kükürt oranlı yakıta geçilecek olmasına tepki göstererek, “Halk sağlığı tehlikeye atılacak, zehirleneceğiz. Bu iş mahkemede biter, şimdiden uyarıyoruz” dedi.
Özersay: Bugün Sesimizi Çıkarmazsak Yarın Çok Geç Olacak

Başbakan Ünal Üstel, 2023 yılında Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılacağını ve bunun ardından yüzde 3,5 kükürt oranlı yakıta geçileceğini açıklamıştı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Halk sağlığı tehlikeye atıldığını belirten Özersay, “Yakıttaki kükürt oranını yükseltip kötü yakıtla elektrik üretecekler, “filtre takacağız” diyerek ağzımıza bir parmak bal sürecekler” dedi.

Özersay, filtrenin sadece bazı bacalara (dizel jeneratörlere) ve sadece sülfür için devrede olacağını belirterek, “Üstelik muhtemelen o da bir süre sonra devreye sokulmayacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce Kalecik’te de benzer olayların yaşandığını hatırlatan Özersay, “Bugün sesimizi çıkarmazsak yarın çok geç olacak. Bu iş mahkemede biter, şimdiden uyarıyoruz” diye konuştu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cimnastik Federasyonu’ndan, Karavezirler’e teşekkür ziyareti03 Kasım 2022 Perşembe 18:44
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Yönetimini Kabul Etti03 Kasım 2022 Perşembe 18:36
  • Yükseköğretimde affı öngören yasa tasarısı komitede onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi03 Kasım 2022 Perşembe 18:29
  • Thalassaemia Derneği engelli istihdamı istiyor!03 Kasım 2022 Perşembe 18:17
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi03 Kasım 2022 Perşembe 17:58
  • Taçoy'dan Açıklama!03 Kasım 2022 Perşembe 17:53
  • Ekim ayı hayat pahalılığı açıklandı03 Kasım 2022 Perşembe 16:54
  • Dikkat! Kapalı yol!03 Kasım 2022 Perşembe 16:47
  • JCI Kuzey Kıbrıs (Genç Girişimciler ve Liderler Derneği) Genel Kurulu gerçekleşti03 Kasım 2022 Perşembe 16:44
  • Seçim 2022: İskele'de Doktor adaylar revaçta03 Kasım 2022 Perşembe 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti