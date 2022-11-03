Başbakan Ünal Üstel, 2023 yılında Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılacağını ve bunun ardından yüzde 3,5 kükürt oranlı yakıta geçileceğini açıklamıştı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Halk sağlığı tehlikeye atıldığını belirten Özersay, “Yakıttaki kükürt oranını yükseltip kötü yakıtla elektrik üretecekler, “filtre takacağız” diyerek ağzımıza bir parmak bal sürecekler” dedi.

Özersay, filtrenin sadece bazı bacalara (dizel jeneratörlere) ve sadece sülfür için devrede olacağını belirterek, “Üstelik muhtemelen o da bir süre sonra devreye sokulmayacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce Kalecik’te de benzer olayların yaşandığını hatırlatan Özersay, “Bugün sesimizi çıkarmazsak yarın çok geç olacak. Bu iş mahkemede biter, şimdiden uyarıyoruz” diye konuştu.