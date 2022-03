Özersay: Bugünkü Kötü Yönetim ve Bu Hükümet Kalıcı Değildir

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yaşananlar nedeniyle moral bozmadan hükümetin yanlış ve akıl dışı politikalarına karşı mücadele edilmesi gerektiğini, bu kötü yönetimin de hükümetin de kalıcı olmadığını vurguladı.

Özersay, bütün olumsuzluklara rağmen kötü yönetimin kader olmadığını ve bundan sonraki tercihlerimizle geleceği daha iyi planlayabileceğimizi söyledi.

Televizyon programına katılarak güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulunan Genel Başkan şöyle konuştu: “Bugünkü hükümetin, bu durumun, akıl dışı politikaların kalıcı olmadığını, devam etmeyeceğini bilmeliyiz. Eğer toplum olarak, seçmenler olarak hepimiz bazı konulara daha farklı bir pencereden bakmaya başlarsak, bugünü, geleceği ve kişisel değil toplumsal menfaatleri düşünürek hareket edersek bu kötü yönetim de kalıcı olmayacaktır” dedi. O nedenle kimse moralini bozmasın. Umut her zaman vardır. Ülkesini gerçekten seven insanlar açısından umut denilen şey, ‘Başkasının size vadedeceği bir şey’ olmamalıdır. Umut sizin vereceğiniz emek, mücadele, ortaya koyacağınız çabayla doğrudan ilgilidir. Umudu var edecek olan bizlerin, dayanışma halinde birlikte vereceğimiz mücadeledir. Bu emeğin, çabanın sonunda umut yeşerecektir. Birilerinin sizin cebinize umut koyması diye bir şey yoktur. O olsa olsa umut pompalamak olur. Birilerinin yapay olarak sizi umutlandırıp seçimde oyunuzu almaları olur. Biz Halkın Partisi olarak inanıyoruz. Memleketimizde iyi bir yönetim kurulabileceğini, bugünkü akıldışı politikaların geçici olduğunu, vatandaşın vereceği doğru kararlarla yakın bir gelecekte akılcı politikalar üretebilecek, kendini değil toplum menfaatini düşünecek bir hükümet kurmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. ‘Her şeyin sonuna geldik’ gibi bir yaklaşım bizi nihilizme yani her şeyi hiçleştirmeye kadar götürür.”





“HÜKÜMETİN YAPTIKLARININ FATURASINI DEVLETE KESEMEYİZ”



“Popülizm yapacak olsak Halkın Partisi olarak bugün çıkıp sadece ekonominin çöktüğünden, alım gücünün düştüğünden bahsederdim. Bunu yapmıyoruz. Çünkü bugünkü hükümet yaptıkları ve yapmadıklarıyla devletin itibarına zarar verse de devlet kurumlarına sahip çıkmak zorundayız” ifadesini kullanan Özersay, bir devlet sahibi olmak için çok ağır bedeller ödendiğini, hükümetin yaptıklarının bedelini devlete ve kurumlarına ödetmenin yanlış olacağını belirtti, “Hükümetin akıldışı politikaları devlete mal edip devletten umudumuzu kesemeyiz” dedi.



“BİR ŞEY DEĞİŞMEZ DEYİP SANDIĞA GİTMEZSENİZ, ASLINDA GELMESİNİ HİÇ İSTEMEDİĞİNİZ PARTİYE OY VERMİŞ OLURSUNUZ”



“Kim gelse bir şey değişmez” düşüncesinin de son derece yanlış olduğunun altını çizen HP Genel Başkanı, nedenini Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde yapılanlardan örnekler vererek açıkladı: “Neden kendimizi kandıralım? Kimin hükümette olduğu ve yetki kullandığı önemlidir. Mesela hükümette olduğumuz dönemde biz ülkede bir benzin kuyruğu yaratmadık. Akaryakıt arzında bir sıkıntı yaşanmadı, müsaade etmedik. O dönemde biz farklı çevrelerden bazı tehditler aldık. ‘Bizim oranımızı da şu kadar yüzde artırmazsanız akaryakıt vermeyeceğiz’ diyenler oldu. ‘Vereceksiniz değilse bedelini ödersiniz’ dedik, otoritemizi koyduk. Elektrik Kurumu’na atadığımız insanlar enerji arzından anlayan insanlar olduğu için, planlama yaptılar ve bir kez bile elektrik kesintisi sorunu yaşatmadık. Arka arkaya günlerce, saatler süren elektrik kesintileri yaşıyoruz. Karanlık ve soğuk günlerde vatandaşı daha da karanlıkta bıraktılar. Bunları, bu memlekette insanca yaşamak mümkün olmadığı için yaşamıyoruz. Tabii ki mümkündür. Bizim dönemimizde iş bilen arkadaşlarımızın planlaması ve kontrolüyle temiz yakıt ihaleyle ve zamanında geldi. Kirli yakıt almadan, ihaleyle, zamanında hareket ederek halkın mağdur olmasını engelledik. Tüpgaz’da da bazı firmalardan bazı tehditler aldık ama bir kriz yaşanmasına müsaade etmedik, Tüpgaz kuyruğu yaşatmadık. Söylemek istediğim şudur; moral bozmamak lazım. Sadece herkesin sağlıklı bir değerlendirme yapması lazım. Bir şey değişmez deyip sandığa gitmezseniz, aslında gelmesini hiç istemediğiniz partiye oy vermiş olursunuz. Seçmen bunu görüp pozisyon almalı. Bu memlekette çalmadan bir şeyler yapmaya çalışan partilere sahip çıkmak gerekir demelidir.

Aile geleneği olarak yıllardır aynı partiye oy verenler de yeniden düşünmelidir. Sonuçlarını görmelidir. O parti hayat standardı açısından 1974 öncesine geri götürdü.”



“KÖTÜ YÖNETİM KADER DEĞİLDİR, KİMİN HÜKÜMETTE OLDUĞU YAŞAM KALİTEMİZ AÇISINDAN FARK EDER”



Özersay, Halkın Partisi olarak özeleştiri yaptıklarını, yapılan hatalarla hala yüzleşmeye devam ettiklerini söyledi ve devam etti: “Hatalar yaptık ama ne yolsuzluğumuz oldu ne hırsızlığımız. Bizim aceleyle aldığımız yanlış kararlarımız oldu. Ancak halkın sağlığını, menfaatini ilgilendiren her konuda dirayetli bir duruş sergiledik. Pandeminin başında doğru kararlar alınmasını sağladık. Pandeminin ilk döneminde UBP’yi dengeleyen, ölümleri engelleyen bir irade ortaya koyduk. KKTC’nin tarihinde ilk kez devleti kandırmaya çalışan, ihalede sözleşme imzalamış olmasına rağmen kirli yakıt getiren bir firmaya 4 milyon TL’ye yakın bir para cezası kestik, devlet ihalelerinden de men ettik. Tüm bunlar, kimin hükümette olduğunun fark ettiğini gösteriyor. Umudu yitirmeden, kendimizi sorgulayarak ve omuz omuza mücadele edeceğiz.”