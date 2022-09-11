Özersay: Bunu UBP Tabanı da Dahil Kimse Hak Etmez

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay normalde siyasi parti kurultaylarının kendi iç meseleleri olduğunu ama UBP’de yaşananların doğal olmayan, ülke demokrasisine ve devlete zarar veren olaylar olduğunu savunarak, “Başbakanın belirlenmesi, kabinenin oluşumu ve UBP’de bu şekilde bir başkanlık değişimi maalesef Kıbrıs Türk Halkı açısından da, UBP’liler açısından da onur kırıcıdır. Bunu UBP de dahil kimse hak etmez” dedi.

Özersay yaptığı açıklamada, “Hem ülke genelinde, hem de siyasi partilerin içinde kurulan sandıklara yansıyan irade yok sayılırsa, insanların gözünde seçimler de, siyaset de, demokrasi de, devlet de anlamını yitirmeye başlar, itibar kaybeder” ifadelerini kullandı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay şöyle devam etti:

“Yanılmayı isterim ama doğal olmayan yollardan oluşan bu eğreti yapı da diğerleri gibi istikrarsızlık getirecek ve uzun ömürlü olamayacak. UBP geçmişte de göstermelik kurultaylar yaptı, sayın Ersan Saner başkanlığındaki hükümetin ömrü ne kadar oldu? Ülkeye ne kadar istikrar getirdi? Ülkeye hangi hizmeti yaptı? Maalesef tam bir fiyasko oldu. Yani nereye doğru gidiyor olduğumuzu görmek için alim olmaya gerek yoktur, yakın siyasi geçmişimiz yakın gelecekte ne yaşayacağımızı gayet net gösteriyor zaten”

Özersay hükümetin kuruluş şeklinden Bakanlar Kurulu’nun oluşturulmasına ve değiştirilmesine, hükümetin büyük ortağı olan partinin başkanının görevden ayrılmasından yeni başkanının “göstermelik” bir kurultayla seçilmesine varıncaya kadar yaşanılanların hepsinden önemlisi devlet sahibi olma mücadelesine zarar verdiğini savunarak, “ Bu oyunu bu şekilde kurgulayanlar bu ilişki biçimleri ve iradenin bu şekilde sıfırla çarpılmasıyla aslında Halkın kendi devletinden soğutuluyor olduğunun farkında mıdırlar?” diye sordu.

Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Halkının da kendi kendini yöneteceği ve Kıbrıslı Rumların yönetimi ve boyunduruğu altına girmeyeceği kendine ait bir devleti olabilmesi için yıllardır verilen var olma mücadelesine bu son dönemde yaşananlarla zarar verildiğini belirten Özersay, “Zaman her gün bizi haklı çıkarıyor, bu yaklaşım Türk tarafının yıllardır Kıbrıs’ta yoktan var ettiği devlete sahip çıkılmasını da sekteye uğratıyor” dedi