Özersay: "Çavuşoğlu'nun davetini kabul etmediğim haberi gerçeği yansıtmıyor"

Özersay, bugün basında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini Ankara’ya davet ettiği ama Özersay'ın bunu kabul etmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün basında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini Ankara’ya davet ettiği ama Özersay'ın bunu kabul etmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Özersay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile aramızda son yaşanan doğal gaz krizinin diplomatik yoldan aşılması da dahil olmak üzere son derece sağlıklı bir diyalog vardır, bundan sonra da böyle olacağı konusunda hiçbir tereddüdüm yoktur.

Hükümetimizin resmi Ankara ziyaretinin hangi tarihte ve ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile hepimize uygun ortak bir tarih bulma konusunda birlikte çalışıyoruz.

Hükümetin kurulması ve güvenoyu alması ertesinde özellikle Cumhuriyet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri bağlamında yurt dışında olmamız halinde nisap sorunu yaşanabileceğini de dikkate almak durumundayız.”

İlgili haber için tıklayın

Çavuşoğlu çağırdı, Özersay gitmedi