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Özersay Çavuşoğlu’yla bir araya geliyor

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay New York’a vardı.
Özersay Çavuşoğlu’yla bir araya geliyor

KKTC saatiyle 18.30’da New York JFK Havaalanına ulaşan Bakan Özersay, KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu tarafından karşılandı. Bakan Özersay New York’taki ilk görüşmesini akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya gelecek.

Bakan Özersay New York temaslarına yarın devam edecek. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yarın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısına katılacak ve orada bir de konuşma yapacak.

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