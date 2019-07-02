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Özersay Cenevre'ye gitti

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Özersay Cenevre'ye gitti
Özersay Cenevre'ye gitti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyetin bu sabah Cenevre’ye gittiği öğrenildi.

Özersay’ın ziyareti hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

BRT'nin haberine göre , KKTC’den sabah saatlerinde ayrılan Özersay, Cenevre temasları kapsamında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar gerginliği ve bölgesel güvenlik konularını da içeren bir konferansta konuşacak ve çeşitli yabancı basın mensuplarına röportajlar verecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a Cenevre temasları sırasında Müsteşarı Güneş Onar ile Bakanlık diplomatlarından üçüncü sekreter Ömür Gedikoğlu da eşlik ediyor. Bakan Özersay’ın heyetinde ayrıca KKTC Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman da yer alacak.

 

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