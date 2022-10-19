Özersay: Çoklu tarifeyi kaldırmak hataydı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak “Çoklu tarifeyi kaldırma kararı en baştan yanlıştı, dinlemediniz kafanızın dikine gittiniz” dedi.

Yedi aydır çoklu tarifeye geçilmesi için defalarca çağrı yaptığını söyleyen Özersay, "Az önce yeniden baktım, bu senenin başında Mart ayından bu yana, son yedi aydır defalarca "elektrikte bizim yaptığımız gibi çoklu tarife sistemine geçin" diye çağrı yaptık, "günün farklı saatlerinde imkanı olan daha uygun tarifeden elektrik kullanabilsin" dedik.

Yedi ay sonra bugün gayrimeşru hükümetin Başbakanı "çoklu tarife sistemine geri döneceklerini" açıkladı. Çoklu tarifeyi kaldırma kararı en baştan yanlıştı, dinlemediniz kafanızın dikine gittiniz ve dar gelirliyle üreticiyi yedi ay boyunca mağdur ettiniz. Şimdi geri dönüyorsunuz, dönün bakalım, asıl geri dönmeniz gereken yer bu gayrimeşru hükümetin kurulduğu günün öncesidir” ifadelerini kullandı.