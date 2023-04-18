Özersay: CTP, hükümetin devamlılığından rahatsız değil

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem’ adlı programa konuk oldu.

Dörtlü Hükümet döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Kudret Özersay, Gazeteci Ulaş Barış’ın İstanbul'a ziyareti sırasında “N-82” kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmamasını da değerlendirdi.

“DEVLET VATANDAŞINA SAHİP ÇIKMALIDIR”

KKTC vatandaşlarının Türkiye’ye alınmamasının demokratik bir yaklaşım olmadığını kaydeden Özersay, “Devlet vatandaşına sahip çıkmalıdır” dedi.

Özersay, buradaki insanların neden Türkiye’ye alınmadığının daha şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu usulün tamam olmadığı konusunda Türkiye’deki yetkililerle görüşülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

HP ile ilgili yapılan tartışmalara da değinen Özersay, “Bu statükonun aynen devam etmesini isteyen kesimler HP’yi tartıştı” diye konuştu.

“CTP, HEM MECLİS’TE HEM SOKAKTA MÜCADELE ANLAYIŞINI DENEDİ VE HER SEFERİNDE GOL YEDİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “hem Meclis’te hem sokakta mücadele” anlayışına da değinen Özersay, “CTP bu denedi ve her seferinde gol yedi” diye konuştu.

Özersay, CTP’nin ‘Enerjide Ortak Vizyon’ konulu toplantısına HP’nin davet edilmemesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“CTP, TOPLUMSAL MUHALEFETİ BİRLİKTE ÖRGÜTLEME ÇAĞRIMIZA RAĞMEN BİZİ ÇAĞIRMADI”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) dün Meclis’ten geçen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı yaptığı eylem sürecinde HP olarak kendilerinin aktif rol aldığını kaydeden Özersay, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Hükümetin istifaya zorlanması gerekiyordu. Bu yüzden CTP’ye toplumsal muhalefeti birlikte örgütleme çağrısı yapmıştık. CTP buna rağmen düzenlediği toplantıya bizi çağırmadı. Bizi davet etmeden toplumsal muhalefeti örgütleme inisiyatifi alsalardı buna da razıydık. Ama maalesef eylemin kaldırılması yönünde bir inisiyatif aldı. Hiçbir şey elde edilmeden bu noktaya gelinmesi ciddi soru işaretleri yarattı.”

“CTP, HÜKÜMETİN DEVAMLILIĞINDAN RAHATSIZ DEĞİL”

HP Genel Başkanı Özersay, CTP’nin bu hükümetin devamlılığından rahatsız olmadığını kaydederek, “Demek ki sistemin devamı gibi bir şey CTP’yi çok rahatsız etmiyor” dedi.

Hükümetin geçirdiği bazı yasaların Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesine de değinen Özersay, “Siyaseti mahkemeler üzerinden yapma noktasına getirmemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özersay, hukuk devletinde idare ve yasamanın işlemlerinin Anayasa çerçevesinde sorgulanabileceğini ifade ederek, “Fakat öncelikle siyasi sürecin içinde bir şeylerin engellenmesi gerekiyor. Son aşamada mahkemeye başvurma seçeneği gündeme gelmelidir” diye konuştu.