  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

Özersay Cumhurbaşkanı Ve Hükümeti Göreve Davet Etti

» »
Özersay: “Türkiye’den para bulmak ne kadar önemliyse, ürünlerimizi satabileceğimiz, ihracat yapabileceğimiz uluslararası pazar bulma konusu da en az onun kadar önemlidir. ''
Özersay Cumhurbaşkanı Ve Hükümeti Göreve Davet Etti

Eski Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi milletvekili Kudret Özersay, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında son varılan anlaşmaya ve Türkiye’nin de İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşması yapmakta olduğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı ve hükümeti göreve davet etti: “Türkiye’den para bulmak ne kadar önemliyse, ürünlerimizi satabileceğimiz, ihracat yapabileceğimiz uluslararası pazar bulma konusu da en az onun kadar önemlidir. Bu konularda derhal Türkiye’nin desteği ile Cumhurbaşkanlığı ve hükümet adım atmalıdır” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde BREXİT konusunda görüşler ortaya koyduğunu anımsatan Özersay, “Bu konunun hayata geçirilmesi toplumun yararınadır. O nedenle Cumhurbaşkanı ve hükümet geç kalmadan adım atmalıdır” dedi.

Özersay tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle: “Birleşik Krallık ile AB arasında varılan anlaşma ertesinde Türkiye de Londra ile yeni bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak üzere olduğunu açıkladı. Bu gelişmeler ülkemizde üretilen ürünler için yeni uluslararası Pazar fırsatları ortaya çıkarıyor, tabi ki takip edip hayata geçirebilirsek. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet bu konuda acilen inisiyatif almalı, adım atmalıdır. Türkiye’nin vereceği mali destek (cari harcamalardan ziyade yatırımlar için) ne kadar önemliyse AB’den özel bir ilişki kurarak çıkan Londra ile uluslararası pazar bulma konusunda vereceği destek de en az onun kadar hatta daha da fazla yaşamsaldır. Özellikle orta ve uzun vadeli düşüneceksek. Yeni ticaret anlaşmasına göre Türkiye’de üretilen ürünler İngiliz pazarına hangi kolaylıklara tabi olarak girebilecek? KKTC’de üretilen ürünler açısından bir avantaj olabilecekse bizim ürünlerimizin de benzer şartlarda İngiliz piyasasına girişini sağlayabilir miyiz? Hatta AB mahkemesi kararları ile artık bağlı olmayacak olan İngiliz hükümetinin Kıbrıslı Türkler için ticari bir açılım yapması için Türkiye tarafından tam da bu ticaret anlaşması müzakeresi bağlamında teşvik edilmesi mümkün olabilir mi? Bunlar üzerinde acilen ve ciddiyetle durulması gereken ihtimallerdir. Ankara ziyaretinde maaşların ödenmesi için kaynak arayışı konusu tabi ki önemliydi ancak keşke bu bahsettiğim konu da ele alınmış olsaydı, hala geç değildir. 1994 yılındaki AB mahkemesi (ATAD) kararıyla İngiliz piyasasına ürünlerimizin girişi ciddi şekilde zorlaştırılmış, fiilen bir ambargo konulmuştu. Bundan böyle bu mahkeme kararları ticari ilişkilerde İngiltere için bağlayıcı olmayacak. Bu bizim için önemli bir fırsattır, yeni sonuçlanan AB-Birleşik krallık ticaret anlaşmasındaki uyuşmazlıklar açısından da ATAD yetkili olmayacak. Gerek bu gelişme gerekse Türkiye’nin Londra ile sonuçlandırmak üzere olduğu ticaret anlaşması İngilizlere Kıbrıslı Türkler bağlamında adım atabilmeleri için hareket alanı açıyor ama ağlamayan çocuğa emzik veren olmaz. Ağlayalım demiyorum, harekete geçip çözüm önerileriyle hem doğrudan hem de Türkiye üzerinden İngiliz yetkililerle bu konuyu derhal ele alalım diyorum.

Son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bu düşüncemi somutlaştırarak ortaya koymuş, kamuoyu ile paylaşmıştım. Cumhurbaşkanının bu konuda inisiyatif alması, adım atması gereken birisi olması gerektiğine işaret etmiştim. Toplumun yararını düşünerek gerek Cumhurbaşkanlığının gerekse hükümetin bu konuyu dikkate alarak geç kalmadan adım atması gerekir, yaşanan son gelişmeler üzerine bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissettim.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP 50 yaşında26 Aralık 2020 Cumartesi 12:28
  • CTP 50 yaşında26 Aralık 2020 Cumartesi 12:15
  • Sürüş Ehliyeti İşlemleri Bugün De Yapılabiliyor26 Aralık 2020 Cumartesi 11:33
  • Gaziler Derneği’nden BRTK’ye Kutlama26 Aralık 2020 Cumartesi 11:06
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 80 Milyonu Geçti26 Aralık 2020 Cumartesi 10:51
  • Gazeteciler Birliği: “Düşünce Ve İfade Özgürlüğünün Susturulmasına İzin Vermeyeceğiz”26 Aralık 2020 Cumartesi 10:48
  • Elenur Gültekin Gazimağusa'da Kayboldu!26 Aralık 2020 Cumartesi 10:33
  • Kalmakta Olduğu İkametgahta Ölü Bulundu26 Aralık 2020 Cumartesi 10:29
  • Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2020 Cumartesi)26 Aralık 2020 Cumartesi 09:10
  • Yasakların kapsamı genişledi...İşte yeni kararlar25 Aralık 2020 Cuma 21:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti