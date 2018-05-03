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Özersay: “Cumhurbaşkanı’nın önerisinden haberimiz yoktu”

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Özersay: “Üzülerek söylemeliyim ki biz bunu basından öğrendik”
Özersay: “Cumhurbaşkanı’nın önerisinden haberimiz yoktu”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Guterres Çerçevesi diye adlandırılan ve Kıbrıs Konferansı’nda sunulan belgeyi kastederek,  kendisinin ve hükümetin “içerisinde türlü yapıcı muğlaklıklar bulunan ve herkesin kendine göre yorumladığı bir belgeyi” Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “stratejik bir paket anlaşma” olarak ilan etmeyi önereceğine dair önceden bilgisi olmadığını açıkladı.

“Üzülerek söylemeliyim ki biz bunu basından öğrendik” diyen Kudret Özersay, bugün yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kendilerini aydınlatacağını umduğunu belirtti.

ÖZERSAY’IN AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Devletin kurumları arasında işbirliği ve diyaloğun önemine inanırım. Bu nedenledir ki Dışişleri Bakanlığı görevine geldim geleli bu doğrultuda hareket etmeye çalıştım. Önce doğal gaz aramaları bağlamında perde gerisinde yürüttüğüm görüşmelerin her aşamasında hem sayın Başbakana, hem de sayın Cumhurbaşkanına, önceden de, adımlarımızı atarken de bilgi verdim. KKTC’de yaşayan Maronit ve Rumlara gönderilen mallara uygulanan gümrüğün kaldırılması ve yeni bir uygulamaya geçilmesi konusunda da aynı yaklaşımı devam ettirdim.

Kaç gündür basın mensuplarının soruları, röportaj talepleri oldu, kabul etmedim. Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna halel gelmemesi için bu aşamada çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak en azından şunun bilinmesini isterim: Dışişleri Bakanı olarak benim ve bildiğim kadarıyla da genel anlamda hükümetimizin, içerisinde türlü yapıcı muğlaklıklar bulunan ve herkesin kendine göre yorumladığı bir belgeyi Sayın Akıncı’nın ‘stratejik bir paket anlaşma’ olarak ilan etmeyi önereceğine dair önceden bir bilgimiz olmadı. Üzülerek söylemeliyim ki biz bunu basından öğrendik.

Daha önce sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisinin defalarca dile getirdiği şekilde Kıbrıs Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olmaksızın, İsviçre’de başarısızlığa uğrayan bir sürece ait olan böyle bir kağıdın, nasıl olup da ‘kaldığı yerden aynen devam’ noktasına sürüklenmemize yol açmayacağını bizzat sayın Cumhurbaşkanından duymayı isterim açıkçası. Ve umarım bu sabah yapacağımız görüşmede bu konularda sayın Cumhurbaşkanı bizi aydınlatır.”

KKTC’DE YAŞAYAN MARONITLERE YARDIMLAR BUGÜN BAŞLIYOR

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nun,  Rum Yönetimi’nin KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere gönderdiği yardım malzemelerine gümrük uygulanmaması kararının ardından BM Barış Gücü’nün ilk parti malzemeyi bugün Karpaz’da yaşayan Rumlara götüreceğini bildirdi.

Bakanlık, Maronit köylerine ise yarın yardım götürüleceğini belirtti.

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