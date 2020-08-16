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Özersay: Daha çok test yapmalıyız

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Özersay: Daha çok test yapmalıyız
Özersay: Daha çok test yapmalıyız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, son günlerde artan pozitif vakalar ve testlerle ilgili açıklama yaptı.

Özersay “Ülkeye gelen yolculara uygulanan testlere ilaveten ülke içinde yaygın rastgele (random) test uygulamasına geçilmesi” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Salgınla ilgili olarak önceleri Bakanlar Kurulu tüm süreci değerlendiren, karar alan ve uygulayan konumundayken bir süredir Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında yetki önemli ölçüde Sağlık Bakanlığına ve ilgili sağlık kuruluna geçmiş durumdadır.

Öte yandan ülkemizde günlük vaka sayılarında ve türlerinde ortaya çıkan artışı da dikkate alarak bu konuları yarın Bakanlar Kurulunda masaya yatırmak kaçınılmaz oldu diye düşünüyorum. Bu bağlamda yarın Bakanlar Kurulunda başka şeyler yanında şu hususları ele alarak gereken kararları üretebileceğimize inanıyorum.

– Ülkeye gelen yolculara uygulanan testlere ilaveten ülke içinde yaygın rastgele (random) test uygulamasına geçilmesi;

– Test kapasitemiz de dikkate alınarak rastgele test uygulamasının hayata geçirilebilesi ve gelen yolculardan kaynaklanacak riski azaltabilmek için her gün gelen uçak ve gemi sayılarında bazı KISITLAMALARA gidilmesi. Buna uçakların doluluk oranlarına ve diğer rakamlara da bakılarak karar verilmesi;

– Çok sayıda kişinin bir araya geldiği tüm kalabalık etkinlikler konusunda ciddi tedbir alınması ve buraların denetiminde polisin belediyelerle birlikte çalışmasının sağlanması; (kalabalık eğlence mekanları ve seçim çalışmaları, etkinlikleri)

– Eğitimin hangi şartlarda başlayacağının Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri temelinde netleştirilmesi ve bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi (ki zaten Eğitim Bakanlığı bu konuda yakında açıklama yapacağını açıklamıştı).

– Özellikle risk grubunda bulunan çalışanlarla ilgili olarak da daha önce olduğu gibi ilave tedbirler almamız gerekecek diye düşünüyorum.

Umarım yarınki Bakanlar Kurulu ertesinde bu ve benzeri diğer konularda kamuoyuna tatminkar açıklamalar yapabiliriz.”

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