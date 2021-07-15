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Özersay: Darbe girişimi sırasında ve ertesinde Türkiye ağır bedeller ödedi

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"Demokrasi HER DÖNEMDE ve HERKES için gereklidir"
Özersay: Darbe girişimi sırasında ve ertesinde Türkiye ağır bedeller ödedi

Kudret Özersay'ın paylaşımı:

Beş yıl önce Türkiye’de darbe girişimi olduğunda sabah 3:55’te Halkın Partisi olarak aşağıdaki açıklamayı yapmış, darbeye karşı çıkmış, demokrasi ve insan haklarına saygı vurgusu yapmıştık. Bugün de aynı noktadayız. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve ertesinde Türkiye ağır bedeller ödedi. Demokrasi ve insan hakları sadece birileri için değil ve sadece bazı dönemlerde değil, HER DÖNEMDE ve HERKES için gereklidir. Sadece Türkiye’de değil ülkemiz de dahil tüm dünyada Halk iradesine askeri darbe de dahil her tür müdahale yanlıştır, kabul edilemez.

“Halkın Partisi, Türkiye’de yaşanmakta olan vahim gelişmelerden derin endişe duymaktadır. Askeri darbe girişimleri ya da askeri idare kurma yönünde yaratılmış olan kaos ortamı kabul edilmez. Demokrasiye, sivilleşmeye ve insan haklarına inanan ve değer veren bir siyasi parti olarak, bu türden girişimleri esefle kınıyoruz. Stratejik ortağımız olan Türkiye’de insanların öldürülmesine ve yaralanmasına neden olan, kamu bina ve araçlarının zarara uğratılması sonucunu doğuran her türlü güç kullanımının ve şiddetin en kısa sürede durmasını temenni ediyoruz. Demokrasiyi geri dönülmez şekilde yaralayacak olan bu türden şiddet eylemlerine derhal son verilmeli, Türkiye’de en erken zamanda hukuk kuralları ve çağdaş değerler temelinde Halk iradesine dayalı sivil bir düzen kurulmalıdır. Masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan bu girişimin sonucu ne olursa olsun duruşumuz demokrasiden, insan haklarından ve sivil yönetimlerden yana olacaktır.”

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