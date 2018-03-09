  • BIST 116.915
  • Altın 162,268
  • Dolar 3,8094
  • Euro 4,6962
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
FLAŞ HABERYatgıtay'dan Can Dündar kararı

Özersay: “DAÜ akademik personelinin siyaset yasağı kaldırıldı”

» »
Özersay: “DAÜ akademik personelinin siyaset yasağı kaldırıldı”
Özersay: “DAÜ akademik personelinin siyaset yasağı kaldırıldı”

Bu sabah saat 10.45’te olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu biz dizi karar aldı.
Yaklaşık 3.5 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantıda ilk olarak hafta başı
yapılan Ankara ziyareti ile bakanları bilgilendirdikleri söyledi.
Özersay DAÜ’de akademik idari kadrolarında var olanların siyasi yasağı
kaldırıldığını da açıklayarak “Anayasa ve yasada yok ama üniversite yasasına
vardı, o kalktı Bunu kaldırdık. Değişiklik yaptık. Akademisyenler siyasi parti üye
ve siyasi faaliyette bulunmaya hakları olacak. Bunun belirli kriterleri olacak”
dedi.
Başbakan Yardımcısı yine toplantıda müşavir yaratılmayacak şeklinde üst
kademe yöneticileri yasası hakkında görüş birliğine varıldığını ve bunun
çalışmalarının da yakında tamamlanacağını kaydetti.
“Erenköy belediyesi ile ilgili değerlendirmede bulunduk, mali ve idari açıdan bazı
görevlendirmeler yaptık” diyen Özersay “yapılacak olan çalışmalar sonrasında
elde edilen bulgular çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
“Calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı nezdinde asgari ücret ile ilgili ilk
değerlendirmeyi yaptık” diyen Özersay “Ancak bu konuda henüz bir şey
söyleyecek durumda değiliz” diye konuştu.
Açıklamasının sonunda ülkede çok ciddi anlamda ivedilikle ele alınması gereken
konular olduğunu belirten Özersay bu bağlamda yarın 11.30’da bir kez daha
olağanüstü toplantı yapacaklarını sözlerine ekledi.

ozersay-004.jpg(GAK)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özyiğit, Şht. Ertuğrul İlkokulu Anı Ormanı için fidan dikti09 Mart 2018 Cuma 17:15
  • Maronitlerin köylerine dönmesi…09 Mart 2018 Cuma 17:11
  • Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor09 Mart 2018 Cuma 17:07
  • Tarım Dairesi Dağyolu köyünde eğitim çalışmaları yaptı09 Mart 2018 Cuma 17:06
  • Dr. Fazıl Küçük anıtı 14 Mart’ta Girne’de açılıyor09 Mart 2018 Cuma 17:03
  • DP Kadın Örgütü’nden bir heyet Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti09 Mart 2018 Cuma 17:02
  • Toplam 8 üründe limit üstü kalıntı...09 Mart 2018 Cuma 17:00
  • Kıbrıs Türk ve Rum elektrik müteahhitleri birliklerinden ortak bağış09 Mart 2018 Cuma 16:50
  • Özgürgün konuştu09 Mart 2018 Cuma 16:36
  • Bakanlar Kurulu’nda gündem yoğundu… İşte o kararlar09 Mart 2018 Cuma 16:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti