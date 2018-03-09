Özersay: “DAÜ akademik personelinin siyaset yasağı kaldırıldı”

Bu sabah saat 10.45’te olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu biz dizi karar aldı.
Yaklaşık 3.5 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantıda ilk olarak hafta başı
yapılan Ankara ziyareti ile bakanları bilgilendirdikleri söyledi.
Özersay DAÜ’de akademik idari kadrolarında var olanların siyasi yasağı
kaldırıldığını da açıklayarak “Anayasa ve yasada yok ama üniversite yasasına
vardı, o kalktı Bunu kaldırdık. Değişiklik yaptık. Akademisyenler siyasi parti üye
ve siyasi faaliyette bulunmaya hakları olacak. Bunun belirli kriterleri olacak”
dedi.
Başbakan Yardımcısı yine toplantıda müşavir yaratılmayacak şeklinde üst
kademe yöneticileri yasası hakkında görüş birliğine varıldığını ve bunun
çalışmalarının da yakında tamamlanacağını kaydetti.
“Erenköy belediyesi ile ilgili değerlendirmede bulunduk, mali ve idari açıdan bazı
görevlendirmeler yaptık” diyen Özersay “yapılacak olan çalışmalar sonrasında
elde edilen bulgular çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
“Calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı nezdinde asgari ücret ile ilgili ilk
değerlendirmeyi yaptık” diyen Özersay “Ancak bu konuda henüz bir şey
söyleyecek durumda değiliz” diye konuştu.
Açıklamasının sonunda ülkede çok ciddi anlamda ivedilikle ele alınması gereken
konular olduğunu belirten Özersay bu bağlamda yarın 11.30’da bir kez daha
olağanüstü toplantı yapacaklarını sözlerine ekledi.
(GAK)
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