Özersay: “DAÜ akademik personelinin siyaset yasağı kaldırıldı”

Bu sabah saat 10.45’te olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu biz dizi karar aldı.

Yaklaşık 3.5 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan

Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantıda ilk olarak hafta başı

yapılan Ankara ziyareti ile bakanları bilgilendirdikleri söyledi.

Özersay DAÜ’de akademik idari kadrolarında var olanların siyasi yasağı

kaldırıldığını da açıklayarak “Anayasa ve yasada yok ama üniversite yasasına

vardı, o kalktı Bunu kaldırdık. Değişiklik yaptık. Akademisyenler siyasi parti üye

ve siyasi faaliyette bulunmaya hakları olacak. Bunun belirli kriterleri olacak”

dedi.

Başbakan Yardımcısı yine toplantıda müşavir yaratılmayacak şeklinde üst

kademe yöneticileri yasası hakkında görüş birliğine varıldığını ve bunun

çalışmalarının da yakında tamamlanacağını kaydetti.

“Erenköy belediyesi ile ilgili değerlendirmede bulunduk, mali ve idari açıdan bazı

görevlendirmeler yaptık” diyen Özersay “yapılacak olan çalışmalar sonrasında

elde edilen bulgular çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı nezdinde asgari ücret ile ilgili ilk

değerlendirmeyi yaptık” diyen Özersay “Ancak bu konuda henüz bir şey

söyleyecek durumda değiliz” diye konuştu.

Açıklamasının sonunda ülkede çok ciddi anlamda ivedilikle ele alınması gereken

konular olduğunu belirten Özersay bu bağlamda yarın 11.30’da bir kez daha

olağanüstü toplantı yapacaklarını sözlerine ekledi.

(GAK)