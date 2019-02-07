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Özersay: Desantralizasyon yeni bir şey değil

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ile bir araya geldiklerini duyurdu.
Özersay: Desantralizasyon yeni bir şey değil

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Özersay paylaşımında, “AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs sorununun çözümü konusunda aynı yaklaşımlara ve görüşlere sahip olmayabiliriz ancak bu birbirimizi doğru anlamak için sağlıklı bir diyalog kurmamıza engel değildir. Geçtiğimiz günlerde benimle ilgili olarak da yapmış olduğu bazı yorumlar vardı, hem tam olarak düşüncesinin ne olduğunu anlamak hem de kendi vizyonumu daha doğru anlatabilmek için konuştuk. Bence gayet de iyi yaptık” dedi.

Görüşmeyi BRT’ye değerlendiren Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin genel başkanı olarak ve siyasetin açık yüreklilikle yapılması gerektiği düşüncesiyle görüşme yaptığını ifade ederek, Güney Kıbrıs’ta temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla değişik seviyelerle aracılar olmadan görüşmek gerektiğini anlattı…

Özersay, bu anlayışla, Kiprianu’nun bir süre önce Rum basınına şahsına ve partisine yönelik yaptığı değerlendirmelerde bazı yanlış anlaşılma durumları olduğunu gördüğünü ve bunu doğrudan kendine söylemek istemesi nedeniyle bu daveti yaparak görüştüklerini anlattı.

Görüşmelerinde birkaç konunun gündeme geldiğini ifade eden Özersay, “Kıbrıs sorununun geleceğine yönelik görüşlerini paylaştık, devam eden diyalog ve ne düşündüğümüz konusunda görüş alış-verişinde bulunduk” dedi.

Bu tür diyalogların yararlı olduğuna inandığına belirten Özersay, özellikle işbirliğine dayalı modellerin adım adım ilerlemesi gerektiğini ortaya koyan bir görüşe sahip olduklarını vurguladı.

Özersay, desentralizasyon konusunda da bugüne kadar yürütülen müzakerelerin bu genel çerçeve içerisinde konuşulduğunu ve yeni bir şey olmadığını belirtti.

Rum Lider Anastasiadis’in söylediği bu kavramın yeni bir şey olmadığının altını çizen Özersay,modelin müzakerelerin kaldığı yerden başlaması ve Rum tarafına zaman kazandırması için ortaya atılan bir kavram olduğunu ifade etti.

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